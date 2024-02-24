Kurum, İmamoğlu'nu yalanladı: Ulaştırma Bakanımız ile beraberdim, kendisine davet yapılmamış - Son Dakika
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Politika

Kurum, İmamoğlu'nu yalanladı: Ulaştırma Bakanımız ile beraberdim, kendisine davet yapılmamış

Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum, Sancaktepe'de düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu'nun Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına davet edilmediğini ve İstanbul'da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yaptığını belirtti. Kurum ayrıca, İmamoğlu'nun 5 yıldır İstanbul'a hizmet etmediğini ve polemiklerle gündemi değiştirmeye çalıştığını ifade etti.

24.02.2024 14:24
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Sancaktepe'de düzenlenen bir programa katılan Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına çağrıldığı iddialarını yalanladı.

"KENDİSİNE HERHANGİ BİR DAVET YAPILMAMIŞ"

Bir basın mensubunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İlk kez Sirkeci - Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim" söylemi hakkında yöneltilen soruya Kurum, "Biz Ulaştırma Bakanlığımızın yaptığı metro açılışına gideceğiz. Başkan İstanbul'da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Ulaştırma Bakanımız ile beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış" yanıtını verdi.

"5 YILDA YENİ Mİ AKLI BAŞINA GELMİŞ"

Açıklamasının devamında İmamoğlu'na yönelik eleştirilerini sertleştiren Kurum, "5 yılda yeni mi aklı başına gelmiş. 5 yıldır hiçbir protokole uymayan ve bu manada İstanbul'un hizmetlerinden mutlu olamayan bir belediye başkanından bahsediyoruz. Bugün kalkmış ne hikmetse yeni bir polemik ve plan peşinde. Oradaki gündemi değiştirme peşinde. Davet edildim, edilmedim. Yani davet edilsen ne olur edilmesen ne olur. Sen 5 yıldır zaten İstanbul'u üzdün, İstanbul için hiçbir yatırımı yapmadın. Şimdi kalkmış davet edildim, edilmedim siyaseti yapıyorsun. Tarlada iziniz yok, aynaya dönüp bakın. Aynaya dönüp baktığınız da İstanbul'a bir hizmet etmediğinizi göreceksiniz. Böyle polemikler sizi bir yere götürmedi, götürmeyecek. O polemiklerin cevabını da 31 Martta Başkan alacak. Biz metro açılışında milletimizin mutluğuna şahit olacağız. Çünkü orada alın terimiz, emeğimiz, mücadelemiz var. İstanbulluların geleceğine ilişkin bir hayalimiz var. Ve o hayali gerçekleştirmişiz. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle de orada olacağız" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İmamoğlu, dün Sancaktepe'de katıldığı programda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti: "Hiç davet edilmedim biliyor musunuz İstanbul'daki törenlerine. Hatta parasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödediği metro açılışlarına bile davet edilmedim. Ben bu şikayeti sıklıkla yaptım ya hani; son günlerinde akılları başına geldi diyeceğim. Bu sefer beni ilk kez; Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim. Vallahi teşekkür ediyorum kendisine. Peki şimdi ben ne yapacağım? Pazartesi oraya gideceğim. Pazartesi niye gideceğim biliyor musunuz? Bakın bu ülkede bazı alışkanlıkları böyle yapa yapa değiştireceğiz. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim kardeşim, benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım."

Kurum, İmamoğlu\'nu yalanladı: Ulaştırma Bakanımız ile beraberdim, kendisine davet yapılmamış

Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurum, İmamoğlu'nu yalanladı: Ulaştırma Bakanımız ile beraberdim, kendisine davet yapılmamış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Erol MARASLI: Ekrem başkan düşmanınızmı 5 yıl boyunca hangi açılışa davet ettiniz.ilğniz gücünüz adamı yıpratmak için çalışmak oldu 267 122 Yanıtla
  • Taner: Milletin parasiyla yaptiniz. Ne zman kendi paranixla yaparsaniz o zaman istemediginizi cagirmazsiniz. 239 59 Yanıtla
  • Teoman Ökmen: Bu anlayış ve bakış bence çok yanlış, İBB başkanı akpartili olsaydı hemen davet edilirdi. Bu halka ben sizin seçtiğinizi tanımıyorum demektir. Hani ötekileştirmiyordunuz? Yanlış; o belediye başkanı gökten zembille inmedi o makama, seçimle geldi,üstelik olmadı beğenmedim denip tekrarlanan ikinci bir seçimi de alarak geldi. 210 52 Yanıtla
  • Eski Tüfek.: Halkın iradesine ve seçilmiş başkan'a saygısızlık.....halk sandıkta bunun cevabını yine verecektir.. 186 51 Yanıtla
  • ŞOK MAN: Bu murat ve avaneleri ne nankörsünüz! İş yapmayanda sizsiniz yalan söyleyen de! Hiç iş yapmamışmış sen sanki bakanken çok yaptın 150 42 Yanıtla
  • Teoman Ökmen: Erol Maraşlı; evet Ekrem başkan seçimi 2. Kez kazanınca önce bir sessizlik, sonrada topyekün düşmanlaştırma stratejisi izlendi bunu herkes, seçmen de gördü. tepeden aşağıya karalama ve iftira yağdı. Bu bakış halen de sürüyor, Öyle ki artık daha ileri gidip bize oy vermezseniz hizmetde yok, doğalgazda yok, su da yok noktasına kadar getirildi. Bundan sonrası galiba bize oy vermeyene hapis diyecekler sanki. Ben bir seçmen olarak bu düşüncedeyim 99 9
  • Oooo: Milletin seçtiği Koskoca İBB Başkanını çağırmadıklarını milletten saklamaya çalışacaklarına çağırmadık diye övünüyor Bir istanbul vatandaşı olarak sinirim kalktı 67 7
  • Selami Karagülle: Bana Ekrem imam oğlunun projesini yapıp bitirdi bir tane icraatını söyler misin 9 65
  • Mehmet Aytekin: Ekoda yapsın çağırmadın yaptığı biley yokki 10 45
  • hüseyin şen: bunlara oy verenleri allah af etsin allah akıl fikir versin devletin yani milletin tüm imkanlarını kullanarak seçime gidiyorlar birde tr nin en büyük belediye başkanını çağırmadık diye övünüyorlar allah bunlara fırsat vermesin istanbulu alamazsak bayrak iner diyorlar asıl kazanırlarsa ne istanbul kalır ne millet kalır 17 2
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