Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'nin belediye meclis üyesi adaylarını tanıttı - Son Dakika
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Politika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'nin belediye meclis üyesi adaylarını tanıttı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP\'nin belediye meclis üyesi adaylarını tanıttı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 2024 yerel seçimlerinde meclis üyeliği için aday olan isimleri bir toplantıda basın mensuplarına tanıttı. Başkan Günel, genç ve dinamik bir kadro ile hizmete devam edeceklerini belirtti ve kadın kotasının yüzde 41 olduğunu açıkladı.

24.02.2024 09:22  Güncelleme: 09:25
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, düzenlenen bir toplantı ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye meclis üyesi adaylarını tanıttı.

Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, 2024 yerel seçimlerinde meclis üyeliği için aday olan isimleri bir otelde düzenlenen toplantı ile basın mensuplarına tanıttı.

"Kadın kotamız yüzde 41"

Aday tanıtım toplantısında genç ve dinamik bir kadro ile 5 yıl daha hizmete devam edeceklerini söyleyen Başkan Ömer Günel ise, "Arkadaşlarım kendilerini tanıtırken birkaç cümle kurdular fakat kendileri anlattıklarından çok daha fazlası. Hepsinin ayrı ayrı birçok yetkinliği var. Kuşadası ilk defa bu kadar genç, bu kadar yetenekli, bu kadar donanımlı bir ekiple hizmetin ne olduğunu çok daha iyi görecek. Kadromuzun bir de şöyle bir özelliği var, partimin kadın kotası yüzde 30 olmasına rağmen bizim kadromuzun kadın kotası yüzde 41. Bu dönem Kuşadası'nda ilk defa siyasi bir başkan yardımcısı kadın olacak ve onunla çalışacağız. Kuşadası, kıymetli Aydın Büyükşehir Belediye Başkanım Özlem Çerçioğlu'ndan sonra bu dönem kadın zarafetiyle, kadın sevgisiyle, kadın özverisiyle karşılaşacak ve biz de onunla beraber çalışmaktan çok büyük keyif alacağız. Biz diyoruz ki bu dev kadro ile sandıkları patlatacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'nin belediye meclis üyesi adaylarını tanıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'nin belediye meclis üyesi adaylarını tanıttı - Son Dakika
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