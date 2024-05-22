Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika
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Politika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Danışma Kurulu Toplantısı\'nda konuştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı'nda ilçe yönetimine ve CHP üyelerine seslenerek, partisinin güvenini sarsmadan ve beklentileri karşılayarak 5 yıl boyunca çalıştığını belirtti.

22.05.2024 16:12  Güncelleme: 16:15
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Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı'nda ilçe yönetimine ve CHP üyelerine seslenen Başkan Ömer Günel, "Ben partimin bana olan güvenini sarsmadan, partililerimin yüzünü yere eğmeden, onların benden olan beklentilerinden fazlasını yaparak 5 yıl boyunca hiç durmadan çok çalıştım. Üç dönemde yapılmayan birçok işi ekip arkadaşlarım ve örgütümün verdiği destekle 5 yılda yaptım" diye konuştu.

CHP Kuşadası İlçe Örgütü tarafından yerel seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla düzenlenen 'Danışma Kurulu' toplantısında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Seçim süreci boyunca dost bildiklerimize karşı asimetrik bir savaş verdik. Gördük ki düşmanın en büyük hilesi dostluğuymuş" dedi.

Başkan Ömer Günel, geride bıraktığı 5 yılı ve seçim sürecini değerlendirirken şöyle konuştu: "Yıldızımız örgütümüzle beraber her geçen gün birlikte yükseldi. Bu durum da birilerinin kendi geleceğiyle ilgili karamsarlığa kapılmasına neden oldu. 30 yıldır belediyenin mülklerinden rant elde eden oligark bir yapının çarkına çomak soktum. Gösterdiğimiz belediyecilik başarımızla sadece Aydın'ın değil Türkiye'nin takdirini kazandık. Biz kentimize daha fazla nasıl hizmet ederiz diye çalışırken aynı zamanda uçları çok daha derinde olan aynı yolu yürüdüğümüzü sandığımız insanlarla mücadele ettik. Kuşadası'nda Ömer Günel'e ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalefet bizzat parti içindeki hainler tarafından organize edildi. Hainlerin dahil olduğu kumpas çetesine karşı asimetrik mücadele verdik. Asıl amaçları Kuşadası'nda Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve bana seçimi kaybettirmekti. Bu amaçla kurmadıkları kumpas, girmedikleri kirli ittifak kalmadı. Benim partimin 5 aday adayından hangisi partide kaldı? Nerede bu arkadaşlar? Hangi partilerden CHP'ye karşı aday oldu?"

"Zaferin büyüklüğü mücadelenin çetinliğiyle ölçülür"

Başkan Ömer Günel, asıl amacın Kuşadası'nda Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve kendisine seçim kaybettirmek olduğuna bir kez daha dikkat çekerek "Ama başaramadılar. Asla başaramayacaklar. Zaferin büyüklüğü mücadelenin çetinliğiyle ölçülür. Çetin bir mücadele yürüttük ve zaferle çıktık. Bu yolda birlikte yürüdüğüm tüm partililerime ilçe örgütüme bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika

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