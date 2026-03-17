Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Aydın'ın Kuşadası ilçesinin Belediye Başkanı Ömer Günel'in görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Aydın ili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında 'Rüşvet Almak' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 9.Sulh Ceza Hakimliğinin 16.03.2026 tarih ve 2026/276 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA