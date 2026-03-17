Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
17.03.2026 22:48  Güncelleme: 22:56
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Aydın'ın Kuşadası ilçesinin Belediye Başkanı Ömer Günel'in görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Aydın ili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında 'Rüşvet Almak' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 9.Sulh Ceza Hakimliğinin 16.03.2026 tarih ve 2026/276 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 23:31:23.
