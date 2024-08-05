Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Sokak Hayvanları Yasası Hakkında Açıklama Yaptı

Politika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, TBMM'de kabul edilen sokak hayvanları yasası ile ilgili yaptığı açıklamada "Hayvan sever hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Can dostlarımızı seviyoruz. Onlarla bir arada yaşamaktan memnunuz. Onlar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Ömer Günel, yasanın uygulanabilmesi için evcil hayvan rehabilitasyon merkezlerinin devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı olağan toplantısında, 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşması ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Söz konusu yasanın, sokak hayvanları için bugüne kadar uygulanan 'topla, aşıla, kısırlaştır, yerine bırak' metodunun yerine sokaktaki tüm köpeklerin toplanarak sahiplendirilinceye kadar barınaklarda bakılmasına hükmettiğini ifade eden Başkan Ömer Günel, belediyelerin mevcut şartları düşünüldüğünde bunun mümkün olmadığını belirtti.

Yapılan değişiklikle hükümetin topu belediyelere attığını söyleyen Başkan Ömer Günel "Göreve geldiğimiz günden bu yana can dostlarımız olarak gördüğümüz sokak hayvanları ile ilgili pek çok çalışma yaşama geçirdik. 4 personelle devraldığımız hayvan barınağını 33 uzman personelin görev yaptığı, donanımlı bir evcil hayvan rehabilitasyon merkezi haline getirdik. Kısırlaştırma çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezimiz 450 köpek, 150 kedi, 20 de kanatlı hayvan kapasitesine sahip. Şu anda 158 köpek, 67 kedi, 3 de kanatlı hayvanı konuk ediyoruz. Kapasitemiz var ancak devlet bu düzenlemenin arka planında destekleyici kaynak ve teşvikler sağlamazsa sürecin sağlıklı ilerlemesi mümkün değil" diye konuştu.

Türkiye'de toplam 322 barınak bulunduğunu ve toplam kapasitenin 105 bin olduğunu kaydeden Başkan Ömer Günel "4 milyon sokak köpeği olduğunu düşündüğümüzde mevcut barınak sayısı ve öngörülen binde 5'lik bütçe ile bu yasanın uygulanma şansı yoktur. Bu yasal düzenlemenin devlet tarafından desteklenmesi ve belediyelere konu ile ilgili teşvik verilmesi gerekmektedir" dedi.

Kuşadası Belediyesi'nin 2023 yılında sokak hayvanları için 16 milyon 80 bin lira bütçe aktardığını belirten Başkan Ömer Günel "Bu rakam bütçemizin binde 18,4'üne tekabül ediyor. Halihazırda dahi bütçenin binde 5'ini ziyadesiyle aşıyorken yasanın öngördüğü biçimde hareket etmemiz halinde ortaya nasıl bir rakam çıkacağını bilemiyoruz. Rehabilitasyon merkezlerinin desteklenmesi gerekiyor. Sokak hayvanlarını en iyi şartlarda yaşatmayı arzulayan bir belediye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onların yaşam hakkı için mücadele edeceğiz ve elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN