Kuşadası Belediye Meclisi'nde Önemli Kararlar Alındı - Son Dakika
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Politika

Kuşadası Belediye Meclisi'nde Önemli Kararlar Alındı

Kuşadası Belediye Meclisi\'nde Önemli Kararlar Alındı

Kuşadası Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısında, hayata geçirilen projeler ve alınan önemli kararlar arasında, Balıkçılar Kahvesi'nin modernize edilmesi, turizm fuarlarına katılım ve spor faaliyetlerine destek gibi konular ele alındı. Ayrıca, başarı gösteren öğrenci Tuana Hançeroğlu'na ödül verildi.

03.02.2025 21:31  Güncelleme: 21:34
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Kuşadası Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Ömer Günel yönetiminde Davutlar Mahallesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapıldı. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların görüşüldüğü toplantıda kent ile ilgili önemli kararlar alındı.

Kuşadası Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı, Kuşadası Belediyesi'nin de üyesi olduğu, Barış için Belediye Başkanları Platformu (Mayors for Peace) tarafından her yıl üye şehirlerde yaşayan çocuklar için düzenlenen barış temalı sanat yarışmasında 3'üncü olan Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Tuana Hançeroğlu'nu ağırladı. 21 ülke ve 123 şehirden 11-15 yaş grubu 1896 öğrencinin katıldığı "Barışçıl Kasabalar" konulu yarışmada yaptığı resim ile 3'üncü olan Tuana Hançeroğlu'nu tebrik eden Başkan Ömer Günel, "Dünya çapından 1900'e yakın öğrencinin katıldığı bir yarışmada Kuşadalı Sevgili Tuana'nın elde ettiği başarıdan dolayı çok mutluyuz. Başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Toplantıda, Kuşadası'nın simge mekanları arasında yer alan ve Kuşadası Belediyesi'nin yenileme çalışmalarını sürdürdüğü Balıkçılar Kahvesi'nin Arya A.Ş tarafından işletilmesi konusu da karara bağlandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Ömer Günel, uzun yıllardır Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi tarafından alt kiracılar yoluyla işletilen Balıkçılar Kahvesi'ni modern bir tesis olarak kente yeniden kazandırmak üzere çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kuşadası Belediyesi'nin ne Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi, ne de balıkçı esnafı ile herhangi bir sorunu ya da husumeti bulunmadığının altını bir kez daha çizen Başkan Ömer Günel "Balıkçı esnafımız bizim için çok değerli ve onları seviyoruz. Bugüne kadar da gerek malzeme desteği sağlanması, gerekse de balıkçı barınağının fiziki şartlarının düzeltilmesi gibi konularda her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar Balıkçılar Kahvesi'ni alt kiracılar yoluyla işleterek gelir elde eden Kooperatif yönetimi, birilerinin yönlendirmesi ile Balıkçılar Kahvesi'ni kente kazandırmamızı 3 yıldır engelledi. Ancak bana değil, Kuşadası'na kaybettirdi. Balıkçılar Kahvesi kimsenin şahsi malı değildir. Kuşadası'na ve Kuşadalılara aittir" diye konuştu.

Meclis toplantısında, kent tanıtımı için büyük önem taşıyan turizm fuarlarına katılım konusu da görüşülerek 19-21 Şubat tarihleri arasında Sırbistan'da düzenlenecek olan Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı ile Mart ayında Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşecek ITB Berlin Fuarı'na katılım kararı alındı.

Toplantıda "Geleceğin Sporcularını Yetiştiriyoruz" sloganı ile açtığı spor okullarında farklı yaş gruplarından çocuk ve kadınları sporun farklı dalları ile buluşturan Kuşadası Belediye Spor Kulübü'ne 3 milyon 500 bin TL nakdi yardım yapılması konusun karara bağlandı. Öte yandan Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı'na (KEGEV) bağlı Naci Akdoğan Koleji Spor Kültür Kompleksi'nin, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenecek kültür, sanat ve spor aktivitelerine ev sahipliği yapmaya devam edebilmesi için kira süresinin uzatılması kararı alındı.

Toplantıda gündeme gelen bir diğer konu ise 11-13 Ekim tarihleri arasında Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından düzenlenen 3. Sokak Festivali'nin tadım noktalarından elde edilen 267 bin TL'lik gelirin, 29 Haziran'da Kuşadası'nı da içine alan bölgede meydana gelen orman yangınında zarar gören alanın yeniden ağaçlandırılması için kullanılması oldu. Orman Bölge Müdürlüğünün henüz Kuşadası sınırları içerisinde kalan bölgenin ağaçlandırma çalışmalarına başlamadığını ve bu nedenle de konu ile ilgili bağış kabul etmediğini ifade eden Başkan Ömer Günel, "Çalışma başlar başlamaz Sokak Festivalinden elde ettiğimiz geliri ağaçlandırma çalışmalarına aktaracağız" dedi.

Toplantının ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye meclis üyeleri ve toplantıyı izlemek üzere gelen hehşehrileri ile birlikte Davutlar Mahallesi İbrahim Saka Parkı'nın içerisinde yapımı sürmekte olan İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi binasını ziyaret etti. Merkezin kısa süre içersisinde tamamlanacağını ifade eden Başkan Ömer Günel, "İçerisinde kafeterya, kitap kafe, dinlenme alanları gibi pek çok bölümün bulunacağı merkezimiz, sunacağı ücretsiz hizmetlerle hem emekli hem de genç hemşehrilerimize yıl boyunca sosyalleşme imkanı sağlayacak" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuşadası Belediye Meclisi'nde Önemli Kararlar Alındı - Son Dakika

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