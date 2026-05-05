Kuşadası Belediye Meclisi\'nden kentle ilgili önemli kararlar

05.05.2026 10:02  Güncelleme: 10:03
Kuşadası Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısı, Davutlar Ek Hizmet Binası'nda yapıldı. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda kentle ilgili önemli kararlar alındı.

Kuşadası Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı olağan toplantısı Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş yönetiminde gerçekleşti. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'a belediyeye ait şirketler ile yüzde 1,39 hissesi Kuşadası Belediyesi'nin olan doğalgaz şirketi ile ilgili işlemleri gerçekleştirebilmesi için yetki verildi. Toplantıda ayrıca Hukuk Komisyonu'ndan istifa eden İYİ Partili Alpay Örter'in yerine AK Parti Grubundan Alper Ragup Özay seçildi. Toplantıda yine Çevreci Belediyeler Birliği ve Ege Belediyeler Birliği'nden de ayrılma kararı alındı.

Ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulamasının Davutlar, Güzelçamlı ve Sahil Sitelerindeki bölgede bu yıl da devam edeceğinin vurgulandığı meclis toplantısında, Kadınlar Denizi, Kuştur ve Marina mevkiinde bulunan plajlarda şemsiyenin 200, şezlongun da 300 liradan kiralanması kararı alındı. Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ayrıca yeni sezonda bu 3 plajda ücretsiz internet hizmetinin sunulacağını müjdeledi.

Belediye Meclisi toplantısında kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi ile ilgili olarak da önemli bir karar alındı. Bu kapsamda İtalya'nın Gualdo Tadino şehir ile kardeş şehir olunabilmesi amacıyla imzalanacak protokol işlemlerinin başlatılması kararı alındı.

Toplantıda alınan en önemli kararlardan biri de Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'nda bulunan yaklaşık 89 dönümlük araziyle ilgili oldu. Bu kapsamda arazinin 7 ve 24 arasında kalan parsellerinde 1/ 1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine yapılan itirazların kabul edilmesi, İmar Komisyonu tarafından söz konusu bölgedeki arazilerin tarımsal üretim amacı dışında kullanılmaması, bu alanların yapılaşmaya açılmasının tarımsal bütünlüğün bozulmasına ve doğal çevre üzerine baskı oluşturacağı gerekçe gösterilerek oy çokluğu ile uygun bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

