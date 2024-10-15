Kuşadası'nda Zabıta Müdürlüğü'ne Ercüment Duman Atandı - Son Dakika
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Politika

Kuşadası'nda Zabıta Müdürlüğü'ne Ercüment Duman Atandı

Kuşadası\'nda Zabıta Müdürlüğü\'ne Ercüment Duman Atandı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Zabıta Müdürlüğü'ne Ercüment Duman'ı atadı. Başkan Günel, atamanın liyakat ve performansa dayalı yapıldığını vurguladı.

15.10.2024 15:28  Güncelleme: 15:30
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından Zabıta Müdürlüğü görevine belediye personeli olan Ercüment Duman atandı. Tüm atamaların liyakat ve performans ilkesine dayalı olarak yapıldığını belirten Başkan Ömer Günel, "Zabıta Müdürlüğümüz kentimizde huzurun ve düzenin sağlanmasında çok önemli bir rol oynuyor. Ercüment Duman'a yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde bayrak değişimi yaşandı. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başlayan eski Zabıta Müdürü Nuri Can'ın yerine belediye personeli olan Ercüment Duman atandı. Göreve geldikleri günden bu yana Kuşadası Belediyesi'nde gerçekleştirdikleri atamalarda kenti kaliteli hizmete kavuşturmayı göz önünde bulundurduklarını belirten Başkan Ömer Günel, "İkinci hizmet dönemimizde de yaşama geçireceğimiz çok önemli projelerimiz var. Bu amaçla çözüm odaklı güçlü kadrolar oluşturmaya devam ediyoruz. Atamalarımız kesinlikle liyakat ve performans ilkesine dayalıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başlayan eski zabıta müdürümüz Nuri Can'a da bugüne kadar kentimize verdiği başarılı hizmetler için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuşadası'nda Zabıta Müdürlüğü'ne Ercüment Duman Atandı - Son Dakika

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