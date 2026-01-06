Kuşadası Belediyesi\'nden Arndt\'a fahri hemşehrilik beratı

Kuşadası Belediye Meclisi, 2026 yılının ilk toplantısında kentin Almanya'daki kardeş şehri olan Marl'ın eski Belediye Başkanı Werner Arndt'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmesini kararlaştırdı. Başkan Ömer Günel, "Marl ile olan kardeş ilişkilerimizin gelişmesine Werner Arndt'ın çok önemli katkısı oldu. Vereceğimiz berat ile kendisi de artık bizim hemşehrimiz olacak" dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda, Kuşadası'nın 1999 yılından beri kardeş şehri olan Almanya'nın Marl kentinin eski Belediye Başkanı Werner Arndt'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmesini kararlaştırıldı. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra Werner Arndt'a Fahri Hemşehrilik Berat'ı, Başkan Ömer Günel tarafından yine meclis toplantısında takdim edilecek.

Marl'ın eski Belediye Başkanı Werner Arndt'ın Kuşadası ile olan kardeş şehirler ilişkilerinin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Başkan Ömer Günel, "Marl ile bugüne kadar birçok proje gerçekleştirdik. Bu projelere Werner Arndt da çok emek verdi. Kendisi Fahri Hemşehrilik Beratı ile de artık sonsuza kadar bizim hemşehrimiz olacak" diye konuştu. - AYDIN