Kuşadası Belediyesi'nden Arndt'a fahri hemşehrilik beratı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kuşadası Belediyesi'nden Arndt'a fahri hemşehrilik beratı

Kuşadası Belediyesi\'nden Arndt\'a fahri hemşehrilik beratı
06.01.2026 08:56  Güncelleme: 08:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediye Meclisi, Ocak ayı olağan toplantısında Almanya'nın Marl kentinin eski Belediye Başkanı Werner Arndt'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmesine karar verdi. Başkan Ömer Günel, Arndt'ın kardeş şehir ilişkilerine yaptığı katkılara değindi.

Kuşadası Belediye Meclisi, 2026 yılının ilk toplantısında kentin Almanya'daki kardeş şehri olan Marl'ın eski Belediye Başkanı Werner Arndt'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmesini kararlaştırdı. Başkan Ömer Günel, "Marl ile olan kardeş ilişkilerimizin gelişmesine Werner Arndt'ın çok önemli katkısı oldu. Vereceğimiz berat ile kendisi de artık bizim hemşehrimiz olacak" dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda, Kuşadası'nın 1999 yılından beri kardeş şehri olan Almanya'nın Marl kentinin eski Belediye Başkanı Werner Arndt'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmesini kararlaştırıldı. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra Werner Arndt'a Fahri Hemşehrilik Berat'ı, Başkan Ömer Günel tarafından yine meclis toplantısında takdim edilecek.

Marl'ın eski Belediye Başkanı Werner Arndt'ın Kuşadası ile olan kardeş şehirler ilişkilerinin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Başkan Ömer Günel, "Marl ile bugüne kadar birçok proje gerçekleştirdik. Bu projelere Werner Arndt da çok emek verdi. Kendisi Fahri Hemşehrilik Beratı ile de artık sonsuza kadar bizim hemşehrimiz olacak" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi, Yerel Haberler, Ömer Günel, Politika, Kuşadası, Almanya, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuşadası Belediyesi'nden Arndt'a fahri hemşehrilik beratı - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

10:26
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta’nın kardeşiymiş
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş
10:20
Listede kimler yok ki Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici
10:15
Görüntü Konya’daki bir camiden Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:47:58. #7.11#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi'nden Arndt'a fahri hemşehrilik beratı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.