Kütahya Belediye Başkanı, Kadın Hakları Günü\'nde Münüre Kara\'ya Takdir Plaketi Verdi

Politika

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Kadın Kolları Başkanı Münüre Kara'ya yaptığı çalışmalardan dolayı takdir plaketi takdim etti.

Başkan Kahveci, kadınların toplumsal hayatın her alanında emekleri, fedakarlıkları ve üretkenlikleriyle önemli bir yere sahip olduklarını vurguladı. Münüre Kara'nın toplum için sunduğu katkıların büyük bir takdiri hak ettiğini belirten Kahveci, "Kadınlarımız güçlü toplumların temel taşıdır. Münüre Hanım da özverili çalışmalarıyla bu gerçeği bir kez daha göstermektedir. Kütahya'mıza ve kadın haklarına olan değerli katkıları için kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Münüre Kara ise, kadın hakları ve toplumsal gelişim adına çalışmalarına aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğini söyledi. - KÜTAHYA