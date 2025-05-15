Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Milletvekillerini Ziyaret Etti

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Ankara temasları kapsamında AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı'yı, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ı ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ı makamlarında ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmelerde, Kütahya'nın kültürel, sanatsal, sosyal, ekonomik ve turizm alanındaki gelişimi için karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Kahveci, Kütahya'nın sahip olduğu tarihi miras ve doğal zenginliklerle büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Bu potansiyelin etkin bir şekilde değerlendirilmesi adına milletvekilleriyle koordineli çalışmanın önemine değinen Başkan Kahveci, "Şehrimize değer katacak projeler için ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket etmek, Kütahya'nın gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

Ziyaretler, karşılıklı iyi dilek temennileri, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KÜTAHYA