Kütahya\'da AK Parti\'den seçilen adaylar mazbatalarını aldı

Politika

Kütahya'da AK Parti'den il genel meclisi ve belediye meclis üyesi seçilen adaylar mazbatalarını aldı.

AK Parti'den Kütahya Belediye Meclis üyeliğine seçilen Mahmut Öztaş, Süleyman Cahit Ceylan, Ebubekir Erdoğmuş, Melek Mankan, Mehmet Naci Pekcan, Erhan Hisar, Serdar Eraslan, Tahsin Görkem Lekesiz, Mustafa Kart, Seda Arkaç Kavak, Furkan Altıntaş, Sevde Nur Karabacak, Alihan Yaşar Akkoç, Dilek Arman, Emin Acar, Ali Göktekin ile İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen Muhterem Kılıç, Esra Özbek Balcı ve Muammer Özcura, mazbatalarını Kütahya İl Seçim Müdürü Mehmet Aydın'ın elinden aldı.

Bu arada, Kütahya Merkeze bağlı Seyitömer beldesinde AK Parti'den Belediye Başkanlığına seçilen Mahmut Yol'un mazbatası da takdim edildi.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Hamit Çelik, yaptığı açıklamada, "Bugün topluca, il genel meclisimiz, belediye meclisimiz ve Merkez ilçemize bağlı olan tek beldemiz Seyitömer Belde Başkanımız Mahmut Bey ile belediye meclis üyelerimize mazbatalarını verdiler. Ben hepsine hayırlı uğurlu olsun diyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

AK Parti Kütahya İl Genel Meclisi üyesi Muhterem Kılıç, "Biliyorsunuz, 31 Mart'ta yerel seçimleri tamamladık. Bugün itibarıyla da mazbatalarımızı aldık. İnşallah Kütahya'mıza vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Rabbim ekip olarak hayırlı işler yapmayı nasip eylesin. Rabbim utandırmasın" diye konuştu.

AK Parti Kütahya İl Genel Meclisi üyesi Esra Özbek Balcı, "Sonuçlar öncelikle Kütahya'mıza ve tüm Türkiye'mize hayırlar vesile kılsın, hayırlar getirsin. Bizleri oylarıyla teveccüh eden Kütahyalı hemşehrilerimize teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bizim bir hizmet partisi olduğumuzu, tüm ekibimiz, hem belediye hem İl Genel Meclisi üyelerimiz hizmet etmek için bugün mazbatalarımızı alıp start verdik. Allah muvaffak etsin, Allah utandırmasın. Yeniden tüm hemşehrilerimize teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Kütahya İl Genel Meclisi üyesi Muammer Özcura, "Seçim sonuçları böyle tecelli etti. Destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Kütahya bizi, biz Kütahya'yı tanıyoruz. Hizmete devam diyoruz, Allah mahcup etmesin" dedi.

AK Parti Kütahya Belediye Meclisi üyesi Mahmut Öztaş, "31 Mart 2024'te yapılan belediye yerel seçimlerinde belediye meclis üyesi bakımından halkımız birinci parti olarak AK Parti'yi görmüştür. 40 bin 783 oy alarak birinci parti olmuştur. Hizmet belediyeciliğini belediye meclisinde en iyi şekilde uygulayacağımızı halkımızın bilmesini isterim. Teşekkür ederim, hayırlar getirsin inşallah" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kütahya Belediye Meclisi üyesi Süleyman Cahit Ceylan, "Tabi, bu 31 Mart seçimlerinden sonra şehrimizin belediye meclisi konusunda bize verdiği oyların karşılığında, biz de hizmetlerimizi arkadaşlarımızla beraber devam ettireceğiz. İnşallah güzel çalışmalara hep birlikte imza atarız, tekrar Kütahya halkımıza ve bize hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Kütahya Belediye Meclisi üyesi Melek Mankan, "31 Mart yerel seçimlerin sonuçlarının şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde AK Parti grubu olarak şehrimiz için en iyi, en doğru projelerin, hizmetlerin yanında yer alacağımızı ifade etmek istiyorum. Şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

AK Parti Kütahya Belediye Meclisi üyesi Ebubekir Erdoğmuş, "31 Mart seçimleri, şehrimize ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hayırlı işler yapmayı Allah bize nasip eder" şeklinde konuştu.

AK Parti Kütahya Belediyle Meclis üyesi Diler Arman, "31 Mart yerel seçimlerinin Kütahya'ya hayırlı uğurlu olması en büyük temennimiz. Bütün arkadaşlarımızla birlikte, beraberlik içerisinde şehrimize güzel imzalar atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Mazbata takdim töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KÜTAHYA