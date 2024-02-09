Kütahya'da AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları açıklandı - Son Dakika
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Politika

Kütahya'da AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları açıklandı

Kütahya\'da AK Parti\'nin ilçe belediye başkan adayları açıklandı

Kütahya'da AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları açıklandı. Adaylar şu şekildedir: Altıntaş Murat Koyak, Aslanapa Necati Kulik, Çavdarhisar Bekir Kocaman, Domaniç Ahmet Özoğul, Dumlupınar Ali Bursa, Emet Ali Ceyhan, Gediz Muharrem Akçadurak, Hisarcık Fatih Çalışkan, Pazarlar Bilal Demirci, Simav Ahmet Kulat, Şaphane Hasan Basri Mete ve Tavşanlı Ali Özden.

09.02.2024 15:20  Güncelleme: 15:23
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Kütahya'da AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları açıklandı.

Açıklamaya göre, Altıntaş Murat Koyak, Aslanapa Necati Kulik, Çavdarhisar Bekir Kocaman, Domaniç Ahmet Özoğul,

Dumlupınar Ali Bursa, Emet Ali Ceyhan, Gediz Muharrem Akçadurak, Hisarcık Fatih Çalışkan, Pazarlar Bilal Demirci

Simav Ahmet Kulat, Şaphane Hasan Basri Mete ve Tavşanlı Ali Özden. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kütahya'da AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları açıklandı - Son Dakika
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