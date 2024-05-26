Kütahya'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Politika

Kütahya'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Kütahya\'da İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırıları protesto edildi

Kütahya'da Gedizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Dernek başkanı, İsrail'in vahşetini kınayarak, insan hakları savunucularına seslendi ve zulme alkış tutanların kendi başlarına gelmesini diledi.

26.05.2024 00:18
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Kütahya'da, Gedizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından dernek binasında düzenlenen basın açıklamasıyla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Dernek üyelerinin de katılımıyla, Filistin'e destek İsrail'e tel'in' konulu basın açıklamasını yapan Gedizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Er, "Bugünkü dünya düzenine baktığımızda modern bir düzenden ve dünya barışından övünerek bahsedilmesine rağmen, sözde dünya liderliği ile övünen bazı ülke liderlerinin, bu cümleleri, sloganları iki yüzlü bir şekilde kullanarak ve savunarak özellikle İslam coğrafyası olan Orta Doğu, Kosova, Karabağ, Doğu Türkistan gibi yerlerde vahşeti görmezden geliyorlar. İslamiyet'in Kabe'den sonra en kutsallarından Kudüs ve Filistin halkı çok büyük bir zulüm altında. Hani insan hakları? Nerede vicdan, nerede insanlık! Kundakta masum bebekler, çocuklar, savunmasız kadın ve yaşlılar, silahsız siviller katlediliyor. Yardım konvoyları dahi, İsrailli sivil halk tarafından imha ediliyor. Acaba bu İsrail halkı çoluk çocuk kudurmuş olabilirler mi ? Ey terörist İsrail, ey Yahudi halkı! Bu katliamları kutsallarınız emretmiş olamaz. Siz vampire dönüşmüşsünüz. Derhal insaniyete dönün, bir vicdanınız olsun, bir dininiz olsun. Çünkü din iyi olmaktır, barıştır, kardeşliktir. Tarih Yahudileri soykırımcı terörist devlet olarak yazacak. Bulunduğunuz bütün coğrafyada hep bozgunculuk yaptınız ve tekme tokat kovuldunuz. Bir avuç toprak için sultanınıza el tek öpüp yalvardınız. Filistin size kucak açtı, yurt verdi, vatan verdi ama huyunuz çok kötü. Ey Filistin, her daim dualarımızla desteğimiz sürecek. Yüreğimiz sizlerle. Katil İsrail Filistin'i terk et, Kudüs'ten Defol! İsrail canavarına destek veren sözde insan hakları savunucusu devletler, sizlere sesleniyoruz, zulme alkış tutan elleriniz kurusun, destek olduğunuz zalimin zulmü başınıza geçsin. Nerede İslam'a, Türk'e uzanan kirli eller varsa kökünden kırılsın" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Filistin, Kütahya, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kütahya'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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