Kütahya\'da Türkiye Yüzyılı Vurgusu

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda durmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, İl Genel Meclis üyeleri ve ilçe başkanlarının katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Milletvekili Adil Biçer, "AK Partimizin her kademesinde görev alan ve davamıza gönül vermiş tüm hemşehrilerimizle birlikte yürümeye, birlikte üretmeye, birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda durmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Kütahya'nın öncelikli ihtiyaçları ve teşkilat çalışmaları ele alınarak, gelecek döneme ilişkin planlamalar masaya yatırıldı. AK Parti teşkilatı, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek kentteki, hizmetlerin sürdürülebilirliği konusunda kararlılığını yineledi. - KÜTAHYA