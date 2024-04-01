Kütahya Emet\'te MHP Adayı Seçimi 22 Oy Farkla Kazandı

Politika

Kütahya'nın Emet ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre MHP adayı Mustafa Koca 22 oy farkla seçimi kazanırken, AK Parti İlçe Başkanlığı oyların yeniden sayımı için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu.

6 bin 545 geçerli oyun kullanıldığı Emet ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre MHP adayı Mustafa Koca 2 bin 314, AK Parti adayı Ali Ceyhan ise 2 bin 292 oy aldı. MHP adayı Mustafa Koca, 22 oy farkla seçimi kazanmış oldu. İlçe Seçim Kurulu'na başvuran AK Parti İlçe Başkanlığı, Emet'teki 29 sandıktaki tüm geçerli ve geçersiz oyların yeniden sayılmasını istedi.

AK Parti İlçe Başkanlığı, konuyla ilgili İlçe Seçim Kurulu'ndan çıkacak kararı bekliyor. - KÜTAHYA