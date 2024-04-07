Kütahya'nın yeni Belediye Başkanı Eyüp Kahveci göreve başladı

Kütahya'nın yeni Belediye Başkanı Eyüp Kahveci mazbatasını aldı, görevine başladı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Cumhuriyet Halk Partili yeni Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Merkez İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Başkan Kahveci, Merkez İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra vatandaşlarla Kütahya Adliyesi'nden belediye binasına kadar bayraklar ve sloganlar eşliğinde yürüdü.
Devir-teslim töreninde MHP'li Başkan Alim Işık'ın makamında bulunmadığı görüldü. Resmen göreve başlamasının ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "40 bin 739 oy ve 571 farkla bu sabah seçim sonucu tescillenmiştir. Kütahyamıza hayırlı olsun" dedi.
Kütahya Belediyesi önünde de açıklama yapan Kahveci, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyeciliği Kütahya'ya getirilecek. Kütahya bize çok güzel mesajlar verdi. Kütahya bize dedi ki, Kütahya'da kavga yapmayın Kütahya'ya refahı, barışı, ekonomik iyileşmeyi getirin, kurumlarla işbirliği içinde Kütahya'yı dönüştürün. Bir Eskişehir olma yolunda bizi ilerletin sizden bunu bekliyoruz, dedi" diye konuştu.
Halkın istek ve beklentilerine uygun hareket edeceklerini söyleyen Kahveci, "Burada herhangi bir şekilde politika ve siyaset üretmeyeceğiz. Hiçbir çalışanımızın da hiçbir belediye mensubunun da müdürleri ve başkan yardımcıları dahil olmak üzere ve ben de buna başkan olarak dahil olmak üzere hiçbir konuda siyaset yapmayacağız ve yaptırmayacağız. Yapana da asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 739, MHP adayı Alim Işık 40 bin 16 ve AK Parti adayı Kamil Saraçoğlu da 38 bin 146' oy almıştı.
(ŞEN-EFE-Y)
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