Kuzey Kore Askerleri Rusya'da! - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore Askerleri Rusya'da!

ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya'da Kuzey Kore askerlerinin bulunduğunu açıkladı.

23.10.2024 15:20
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da olduğuna dair kanıtlar olduğunu, askerlerin ne yapacaklarının henüz belli olmadığını ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İtalya'nın başkenti Roma'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Austin, "Rusya'da Kuzey Kore birliklerinin bulunduğuna dair kanıtlar var" dedi. Gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini ifade eden Austin, "Tam olarak ne yaptıkları henüz bilinmiyor. Bunlar çözmemiz gereken şeyler" şeklinde konuştu. Austin, "Kuzey Kore'nin Rusya adına bu savaşa katılma niyeti varsa bu ciddi bir konu. Sadece Avrupa'da değil, aynı zamanda Hint-Pasifik'te de etkileri olacak" ifadelerini kullandı.

Austin, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya gönderildiğini açıklayan ilk üst düzey ABD'li yetkili oldu.

"Kuzey Kore Rusya'ya toplam 3 bin asker gönderdi"

Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS) ise, parlamentoda düzenlenen oturumda milletvekillerini bilgilendirdi. Parlamento İstihbarat Komisyonundan milletvekili Park Sun-won yaptığı açıklamada, Rusya'ya bin 500 Kuzey Kore askerinin daha konuşlandırıldığını, Rusya'daki Kuzey Kore askerlerinin sayısının 3 bine ulaştığını ifade etti. Park Sun-won, aralık ayına kadar 10 bin askerin Rusya'ya gönderilmesinin beklendiğini aktardı.

Güney Kore İstihbarat Servisi, geçtiğimiz hafta Kuzey Kore'nin Rusya'ya 8-13 Ekim tarihleri arasında bin 500 asker gönderdiğini açıklamış, asker transferine ilişkin uydu görüntülerini de paylaşmıştı. Önümüzdeki günlerde daha fazla sayıda Kuzey Kore askerinin Rusya'ya gönderilmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Yabancı basında yer alan Rusya ve Kuzey Kore arasında doğrudan askeri iş birliği yapıldığı haberleri artık resmi olarak doğrulanmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

Zelenskiy, Kuzey Kore'nin 10 bin asker göndereceğini açıklamıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kuzey Kore'nin kendilerine karşı savaşmak üzere Rusya'ya 10 bin asker göndermeye hazırlandığını iddia etmişti. İddiasını istihbarat bilgilerine dayandıran Zelenskiy, belirsiz sayıdaki Kuzey Kore askerinin halihazırda işgal altındaki Ukrayna topraklarında bulunduğunu belirtmişti. - ROMA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuzey Kore Askerleri Rusya'da! - Son Dakika

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