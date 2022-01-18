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Kuzey Kore'den 1 ayda 4'üncü füze denemesi - Son Dakika

Kuzey Kore'den 1 ayda 4'üncü füze denemesi

18.01.2022 09:45
Kuzey Kore'den 1 ayda 4'üncü füze denemesi

Kuzey Kore taktik güdümlü füze denemesinin başarılı şekilde gerçekleştiğini duyurmasının ardından fırlatılan 2 füze Kuzey Kore'nin bu ay ki dördüncü füze denemesi olarak kayıtlara geçti.

Kuzey Kore taktik güdümlü füze denemesinin başarılı şekilde gerçekleştiğini duyurmasının ardından fırlatılan 2 füze Kuzey Kore'nin bu ay ki dördüncü füze denemesi olarak kayıtlara geçti.

Kuzey Kore füze denemeleri nedeniyle dünya kamuoyunda dikkat çekmeye devam ediyor. Kuzey Kore dün fırlatılan 2 taktik güdümlü füze testini doğruladı. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan haberde, "Kuzey Kore'nin batı bölgesinden fırlatılan 2 taktik güdümlü füze, Japon Denizi'ndeki bir ada hedefini isabetli bir şekilde vurdu" ifadelerine yer verildi. Savunma Bilimleri Akademisi öncülüğünde gerçekleştirildiği bildirilen füze denemesinin amacının üretilen ve farklı bölgelere konuşlandırılan taktik güdümlü füzelerin başarısını doğrulamak olduğu açıklandı.

Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine aldırış etmeyen Pyongyang yönetimi 3 füze denemesi gerçekleştirmiş, 5 ve 11 Ocak tarihlerinde geleceğin savunma teknolojisi olarak gösterilen hipersonik füzelerin test edildiğini açıklamıştı. Pyongyang yönetimi 14 Ocak'ta bir denemeye daha imza atarak, ülkenin demir yolu tabanlı füze yeteneklerini test etmeye yönelik bir tatbikatın parçası olarak 2 füze ateşlendiğini doğrulamıştı. Son olarak dün Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin 2 yeni füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu. - PYONGYANG

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Kuzey Kore, Pyongyang, Kore, Füze, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kuzey Kore'den 1 ayda 4'üncü füze denemesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Kore'den 1 ayda 4'üncü füze denemesi - Son Dakika
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