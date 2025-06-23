Kuzey Kore'den ABD'nin İran Saldırılarına Kınama - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore'den ABD'nin İran Saldırılarına Kınama

23.06.2025 11:31
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Kuzey Kore, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını kınayarak Orta Doğu'da gerilim yarattığını belirtti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'nin İran'daki saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada, "ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail ve ABD'nin sözde 'barışı koruma' ve 'tehditleri ortadan kaldırma' bahanesiyle fiziksel güç kullanarak, Orta Doğu'daki gerilimi daha da yükseltmesi ve küresel güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunması ciddi endişeleri artırmaktadır" denildi.

ABD'nin İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan Nükleer Tesislerine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD saldırılarına sert tepki gösterilerek, "ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar, ülkelerin egemenliğine saygı ve iç işlerine karışmama ilkelerini ve uluslararası hukukun temeli kabul edilen BM Sözleşmesi'ni ciddi şekilde ihlal etmektedir. Ayrıca egemen bir devletin toprak bütünlüğünü ve güvenlik çıkarlarını çiğnemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Orta Doğu'daki mevcut durumun İsrail'in pervasız hamlelerinin ve buna göz yuman ve onu destekleyen Batı düzeninin kaçınılmaz sonucu olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail ve ABD'nin sözde 'barışı koruma' ve 'tehditleri ortadan kaldırma' bahanesiyle fiziksel güç kullanarak, Orta Doğu'daki gerilimi daha da yükseltmesi ve küresel güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunması ciddi endişeleri artırmaktadır" denildi.

Açıklamada, uluslararası topluma "ABD ve İsrail'in çatışmacı eylemlerine karşı çıkma ve bu eylemleri kınama" çağrısında bulunuldu.

" Japonya, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin ciddi endişelerini sürekli olarak dile getirmiştir"

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya ise yaptığı açıklamada, ülkesinin bölgedeki gelişmeleri yakından izlediğini belirterek, "Japonya, uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme rejiminin korunması adına, İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilmemesi gerektiği görüşünden hareketle, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin ciddi endişelerini sürekli olarak dile getirmiştir. ABD ve diğer ülkelerle işbirliği içerisinde bu meselenin çözüme kavuşturulması için diplomatik çaba sarf etmekteyiz" dedi.

Umman arabuluculuğunda 12 Nisan'da başlayan ABD-İran müzakerelerini "İran'ın nükleer sorununun barışçıl bir şekilde çözülmesi için son derece önemli bir fırsat" olarak niteleyen Iwaya, "Japonya bu görüşmeleri güçlü şekilde desteklemekte ve İran'a bu anlaşma fırsatını kaçırmaması çağrısında bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'ı hedef alan saldırısı ve ardından İran'dan gelen misillemelerin "son derece üzüntü verici" olduğunu kaydeden Iwaya, "Ayrıca İran'dan ABD çıkarlarına yönelik saldırılar olabileceği konusunda da ciddi endişelerimiz var" açıklamasını yaptı.

"İran'ın nükleer silah edinmesi engellenmelidir"

En önemli şeyin bölgesel durumu mümkün olan en kısa sürede yatıştırmak olduğunu vurgulayan Iwaya, "Aynı zamanda İran'ın nükleer silah edinmesi de engellenmelidir. İran'ın nükleer meselesi eksenindeki son derece zorlu şartlar altında ABD diyalog çabalarını ciddi şekilde sürdürmektedir. Japonya, bu eylemin ABD'nin durumu yatıştırma kararlılığını ve İran'ın nükleer silah edinmesini önleme niyetini gösterdiğini anlamaktadır" dedi.

İran'ın nükleer sorununun diyalog yoluyla çözülmesini umduklarını yineleyen Iwaya, "Orta Doğu'da barış ve istikrar, Japonya için son derece önemlidir ve uluslararası toplumla iş birliği içinde gerekli tüm diplomatik çabaları göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuzey Kore'den ABD'nin İran Saldırılarına Kınama - Son Dakika

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