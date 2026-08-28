Kuzey Kore'den ABD'ye Füze Satışı Tepkisi - Son Dakika
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Kuzey Kore'den ABD'ye Füze Satışı Tepkisi

Kuzey Kore\'den ABD\'ye Füze Satışı Tepkisi
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Kuzey Kore, ABD'nin Güney Kore'ye füze satışıyla ilgili sert uyarıda bulundu ve karşılık vereceklerini bildirdi.

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, ABD'nin Güney Kore'ye yaklaşık 125 milyon dolar değerinde "AIM-9X Sidewinder" füze sistemi satışına onay vermesinin bölgesel güvenlik ortamı üzerinde olumsuz etkilere yol açacağı belirtilerek, "Kuzey Kore, her türlü düşmanca eyleme anında ve güçlü bir şekilde karşılık verecektir" uyarısında bulunuldu.

Kuzey Kore'den ABD'nin Güney Kore'ye yaklaşık 125 milyon dolar değerinde "AIM-9X Sidewinder" füze sistemi satışına onay vermesine sert tepki geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu eylemin Washington'un Pyongyang'a yönelik düşmanca tutumunun ilk göstergesi olmadığı vurgulanarak, "ABD Dışişleri Bakanlığı, bundan önce de ülkemizdeki sözde 'insan hakları ihlalleri' hakkında bilgi toplamak, bunları kayıt altına almak ve karşılaştırmalar yapmak ve Kuzey Kore'ye bilgi akışına elverişli şartlar oluşturmak amacıyla yürütülen komplo niteliğindeki "insan hakları" faaliyetlerine milyonlarca dolarlık destek sağlama planını açıklamıştı" hatırlatmasında bulunuldu.

"Güvenlik ortamı üzerinde olumsuz etkilere yol açar"

Bu gibi eylemlerin ABD'nin Kuzey Kore'nin güvenliğine yönelik tehdit oluşturma ve ülkenin toplumsal sisteminde istikrarsızlığa yol açma niyetinin sürdüğünü gösterdiği kaydedilerek, "ABD, sadece bu yıl içinde bile değeri astronomik miktarlara ulaşan son model havadan havaya füzeler, yeni deniz harekat helikopterleri, taarruz helikopterleri ve hassas güdümlü bombalar dahil öldürücü silahların Güney Kore'ye satışına onay vererek, bu ülkenin savaş kapasitesinin geliştirilmesini aktif biçimde teşvik etmiştir" ifadelerine yer verildi. Asya-Pasifik bölgesinde ABD ile müttefikleri arasındaki askeri bütünleşmenin hız kazandığı öne sürülen açıklamada, "Böyle bir ortamda ABD'nin Güney Kore'ye yönelik silah satışlarının bölgedeki güvenlik ortamı üzerinde yol açacağı olumsuz etki göz ardı edilemez" denildi.

"Güvenliğimize yönelik kötü niyetli girişimlerin farkındayız"

Yaşanan gelişmelerin ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik yeni tehditler oluşturma konusunda ne denli aktif ve istekli olduğunu açıkça ortaya koyduğu iddia edilerek, "ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı kalıcı şekilde düşmanlık sergilemeye yönelik pervasız tutumunu bir kez daha açıkça idrak etmiş bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi. Pyongyang yönetiminin güvenliği için risk oluşturan gelişmelere sessiz kalmayacağı vurgulanan açıklamada, "Kuzey Kore güvenliğine ve siyasi istikrarına yönelik kötü niyetli girişimlerin farkındadır ve her türlü düşmanca eyleme anında ve güçlü bir şekilde karşılık verecektir" uyarısında bulunuldu.

ABD, 125 milyon dolarlık satışa onay vermişti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 21 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Güney Kore'ye yaklaşık 125 milyon dolar değerinde "AIM-9X Sidewinder Block II" füze sistemi satışına onay verildiği belirtilerek, "Bu potansiyel satış, Hint-Pasifik bölgesindeki siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için önemli bir güç olan büyük bir müttefikin güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir" denilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuzey Kore'den ABD'ye Füze Satışı Tepkisi - Son Dakika

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