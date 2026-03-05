Kuzey Kore'den Füze Denemesi - Son Dakika
Kuzey Kore'den Füze Denemesi

Kuzey Kore\'den Füze Denemesi
05.03.2026 10:22
Kuzey Kore, Choe Hyon gemisinden stratejik füze denemesi yaparak deniz savunma gücünü artırıyor.

Kuzey Kore, 5 bin tonluk Choe Hyon savaş gemisinden stratejik seyir füzesi denemesi gerçekleştirdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, her yıl 2 yeni savaş gemisi inşa etme talimatı vererek, "Donanmayı nükleer silahlandırma çabalarında tatmin edici ilerleme kaydedildi" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları dünyada güvenlik kaygılarını artırırken, Kuzey Kore'den düşmanlarına gözdağı niteliğinde bir adım geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz yılın Nisan ayında hizmete giren 5 bin tonluk Choe Hyon savaş gemisinden stratejik seyir füzesi denemesi gerçekleştirildi. Füze tatbikatını bizzat denetleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin deniz savunma kabiliyetlerinin giderek arttığını vurguladı. 5 yıllık savunma planı kapsamında her yıl 2 yeni savaş gemisi inşa etme talimatı veren Kim, "Donanmamızın sualtı ve su üstü saldırı gücü hızla artacak. Donanmayı nükleer silahlandırma çabalarında tatmin edici ilerleme kaydedildi. Tüm bu ilerlemeler, yarım yüzyıldır başaramadığımız deniz egemenliğimizi savunma konusunda radikal bir değişikliğe işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

"En güçlü donanmaya sahip olacağız"

Ülkenin bağımsızlığını askeri güç yoluyla savunmaya kararlı olduklarını yineleyen Kim, "En güçlü donanmaya sahip olacağız. Eğer herhangi bir güç, savunma yeteneklerimizi geliştirme çabalarımızdan endişe duyuyorsa bu, tam olarak düşmanımız oldukları anlamına gelir. Ulusal egemenliğimizi sözlü veya yazılı olarak değil, gerçek eylemler ve uygulamalarla garanti altına alacağız" diye konuştu.

Keskin nişancıları denetledi

Kim ayrıca "Keskin Nişancı Günü" kapsamında düzenlenen ve ordunun çeşitli kademelerinden askerlerin katıldığı bir atış talimini denetledi. Etkinlikte, keskin nişancılar ve özel harekat birlikleri atış ve savaş becerilerini sergiledi. Burada yaptığı konuşmada modern savaşta keskin nişancıların artan önemine dikkat çeken Kim, ordunun vurucu gücünü artırmak için sık sık tatbikatlar yapılması gerektiğini vurguladı. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

Kuzey Kore, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuzey Kore'den Füze Denemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
