Kuzey Kore\'den Güney Kore\'ye Savaş Tehdidi

Politika

Kuzey Kore, Güney Kore tarafından gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) fotoğrafını yayınlayarak egemenliğinin bir kez daha ihlal edilmesi halinde bunun "savaş ilanı" sayılacağını ve "derhal misilleme saldırısı yapılacağını" ifade etti.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında son zamanlarda artan askeri gerginlik sürüyor. Kuzey Kore yönetimi, Güney Kore tarafından gönderilen bir İHA'nın fotoğrafını yayınladı. Kuzey Kore Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 13 Ekim'de Pyongyang yakınlarındaki Hyongjesan bölgesine düşen bir İHA bulunduğu belirtilerek, enkaz üzerinde uzmanlar tarafından inceleme yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Sonuç olarak İHA'nın Güney Kore'den geldiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Uzmanlar, İHA'nın Güney Kore Drone Operasyon Komutanlığı'na ait uzun menzilli hafif keşif İHA'sı olduğunu ve Güney Kore Silahlı Kuvvetler Günü'nde araç üzerinde halka tanıtılan İHA ile aynı tipte olduğunu belirledi" ifadeleri kullanıldı. İHA'nın bulunmadan 5-7 gün önce kullanılmış olabileceğinin değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Şekli, muhtemel uçuş süresi, gövdenin alt kısmına sabitlenmiş broşür dağıtma kutusu gibi özellikleri göz önünde bulundurulduğunda bunun Pyongyang semalarına propaganda broşürleri bırakan İHA olma ihtimali oldukça yüksektir. Ancak henüz bir sonuca varılmamıştır" denildi.

"Birlikler savaşa hazır hale getirildi"

Güney Kore ordusunun İHA ile Pyongyang semalarına propaganda broşürleri bırakmasının Kuzey Kore'nin egemenliğini ihlal eden "düşmanca bir provokasyon" olduğu vurgulandı. Tedbir olarak başkent ve sınır hattındaki tüm birliklerin "savaşa hazır hale getirildiği" ifade edildi. Kuzey Kore'nin egemenliğinin kara, hava ya da deniz yoluyla bir kez daha ihlal edilmesi halinde bunun "savaş ilanı" sayılacağı kaydedilen açıklamada, böyle bir durumda "derhal misilleme saldırısı yapılacağı" uyarısında bulunuldu.

İHA gerilimi yaşanmıştı

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Pyongyang semalarında propaganda broşürleri taşıyan Güney Kore'ye ait insansız hava araçlarının tespit edildiğini iddia etmişti. Güney Kore Savunma Bakanlığı ise iddiayı önce reddetmiş, daha sonra ise Kuzey Kore karşıtı sivil toplum örgütlerinin olaydan sorumlu olabileceğini açıklamıştı. Kuzey Kore, yaşanan gerilimin ardından Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan kara ve demiryolu hatlarını havaya uçurduğunu duyurmuştu. - PYONGYANG