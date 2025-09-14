Kuzey Kore'den Tatbikata Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kuzey Kore'den Tatbikata Sert Tepki

Kuzey Kore\'den Tatbikata Sert Tepki
14.09.2025 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Yo-Jong, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın tatbikatlarına olumsuz yanıt vererek uyardı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-Jong, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın bölgede gerçekleştirmeye hazırlandığı "Özgürlük Sınırı" ve "Demir Topuz" tatbikatlarına sert tepki göstererek, "Ülkemiz yakınlarında, yani yanlış yerde yapılacak pervasız güç gösterileri, kaçınılmaz olarak kendileri açısından kötü sonuçlar doğuracaktır" uyarısında bulundu.

ABD ve müttefiklerinin Kore Yarımadası ve yakınlarında gerçekleştirmeye hazırlandığı askeri tatbikatlara Kuzey Kore yönetiminden sert tepki geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo-Jong, yaptığı yazılı açıklamada, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın "Özgürlük Sınırı" adlı kapsamlı ortak askeri tatbikat ile "Demir Topuz" adlı nükleer operasyon tatbikatını eş zamanlı olarak gerçekleştireceğini hatırlattı. Kuzey Kore'ye karşı nükleer caydırıcılık sağlamayı amaçlayan askeri tatbikatları "tehlikeli bir fikir" olarak niteleyen Kim, "Eğer mevcut yöneticiler, eski yöneticiler tarafından kurgulanan bu tehlikeli fikire sempati duyuyor ve bu fikri hayata geçiriyorsa, bunu Kuzey Kore karşıtı tutumlarının açık bir göstergesi ve çatışmacı politikaların devamı olarak değerlendiririz" ifadelerini kullandı. ABD, Güney Kore ve Japonya yönetimlerine seslenen Kim, "Ülkemiz yakınlarında, yani yanlış yerde yapılacak pervasız güç gösterileri, kaçınılmaz olarak kendileri açısından kötü sonuçlar doğuracaktır" uyarısında bulundu.

ABD ve müttefikleri eş zamanlı iki tatbikat gerçekleştirecek

Kuzey Kore'nin askeri tehditlerine karşı güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan ABD, Güney Kore ve Japonya, 15-19 Eylül tarihleri arasında Jeju adasının doğu ve güneyindeki uluslararası sularda ortak Özgürlük Sınırı tatbikatını gerçekleştirecek. Güney Kore ve ABD ise aynı tarihler arasında "Demir Topuz" isimli entegre nükleer-konvansiyonel masaüstü tatbikatını yapacak. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

Güney Kore, Kuzey Kore, pyongyang, Güvenlik, Politika, Japonya, Dünya, Kore, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuzey Kore'den Tatbikata Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet soruşturması 5 kişi tutuklandı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 5 kişi tutuklandı
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı

09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
03:16
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
23:34
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti
İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
23:13
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3’ü sporcu 5 kişi yaralandı
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 10:18:22. #7.13#
SON DAKİKA: Kuzey Kore'den Tatbikata Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.