Kuzey Kore'den Trump'a Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore'den Trump'a Sert Tepki

Kuzey Kore, Trump'ın Gazze açıklamalarını eleştirerek, ABD'nin egemenlik ihlallerine son vermesini istedi.

12.02.2025 10:13
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Kuzey Kore'den yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze hakkındaki ifadelerine sert tepki gösterilerek, "ABD modası geçmiş hayallerden uyanmalı ve diğer ülkelerin ve halkların onurunu ve egemenliğini ihlal etmekten derhal vazgeçmelidir" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili sözlerine bir tepki de Kuzey Kore yönetiminden geldi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan açıklamada, Trump'ın Gazze hakkındaki ifadeleri yüzünden "dünyanın kaynadığı" belirtilerek, "Gazze'de kan ve gözyaşının dinmediği, kırılgan barış konusunda endişelerin arttığı bir zamanda tüm dünya Filistinlilerin barış ve istikrarlı bir yaşam umutlarını ayaklar altına alan bu çirkin açıklamalar karşısında şoke oldu" ifadeleri kullanıldı.

Trump'ın söylemlerinin sadece Filistin, İran ve diğer Orta Doğu ülkeleri değil, ABD'nin Batılı müttefikleri tarafından dahi "Gazzelileri zorla topraklarından kovma" girişimi olarak görüldüğü vurgulandı. Açıklamada, "ABD'nin başından beri sahip olduğu katliam ve gasp yoluyla hayatta kalma geleneği ve dünya egemenliğine yönelik saldırgan hırsları, sadece geçmişte tarih tarafından değil, bugün Gazze'de de kanıtlanmıştır" denildi.

Kuzey Kore'den ABD'ye "zalim gaspçı" suçlaması

Dünyanın İsrail'in insanlık dışı vahşetini "meşru müdafaa hakkı" adı altında savunanların kim olduğunu bildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Kimlerin katillere son teknoloji cinayet aletleri verip, savaş suçlularını alkışlanmaları için ulusal meclislerine davet ettiğini herkes açıkça hatırlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Mevcut ABD yönetiminin Filistinlileri başka ülkelere gönderme planının arkasında Orta Doğu'ya egemen olma stratejisinin yattığı kaydedilen açıklamada, "Bu, kendi çıkarları için diğer ülkelerin ve halkların yaşamlarını ve haklarını çiğneyen, hatta topraklarını ve egemenliklerini ellerinden alan acımasız ve zalim bir gaspçı olan ABD'dir" denildi.

"Bir ülkenin egemenliği ABD'nin elinde oyuncak olamaz"

Açıklamada ABD'nin benzer hak ve egemenlik ihlallerine sadece Gazze Şeridi'nde imza atmadığı vurgulanarak, "Mevcut ABD yönetimi göreve gelir gelmez Grönland'ı ABD'nin bir parçası haline getirmeyi planladı ve Panama Kanalı üzerinde yetki iddia etti. Ayrıca Meksika Körfezi'nin adını 'Amerika Körfezi' olarak değiştirmek gibi uluslararası hukuk ve ilkelerle alay eden çirkin eylemleri utanmadan gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bir ülkenin ve halkın egemenliği, kendi geleceğini tayin hakkı ve toprak bütünlüğü ABD'nin elinde bir pazarlık kozu ya da oyuncak olamaz. ABD'nin Amerikan yerlilerini yok ettiği, yurtlarını ellerinden aldığı ve Batı'yı kalkındırmaya hevesli olduğu eski günlerde değiliz. ABD'nin uluslararası kuralları ve düzeni istediği gibi dizayn ettiği ve tek süper güç olarak hüküm sürdüğü tek kutuplu dönem sona erdi. ABD modası geçmiş hayallerden uyanmalı ve diğer ülkelerin ve halkların onurunu ve egemenliğini ihlal etmekten derhal vazgeçmelidir" denildi.

Trump tepki çeken Gazze açıklamalarını sürdürmüştü

Daha önce Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere gönderilmesini önererek tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump son olarak, "Gazze'yi elimizde tutacak ve yöneteceğiz" demişti. "ABD'nin bu toprak parçasını kontrol etmesiyle birlikte Orta Doğu'da ilk kez istikrar sağlanabilir" diyen Trump, "Filistinliler ya da şu anda Gazze'de yaşayan insanlar başka bir yerde güzel bir şekilde yaşıyor olacaklar" ifadelerini kullanmıştı. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuzey Kore'den Trump'a Sert Tepki - Son Dakika

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