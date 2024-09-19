Kuzey Kore'den Yeni Füze Denemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kuzey Kore'den Yeni Füze Denemesi

Kuzey Kore\'den Yeni Füze Denemesi

Kuzey Kore, yeni Hwasongpho-11-Da-4.5 füzesini başarıyla test etti, güvenlik endişeleri arttı.

19.09.2024 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore, 4.5 ton ağırlığında süper büyük konvansiyonel savaş başlığı ile donatılan yeni tip "Hwasongpho-11-Da-4.5" taktik balistik füzesinin ülke lideri Kim Jong-un'un denetiminde başarılı bir şekilde test edildiğini, performansı yükseltilen bir stratejik seyir füzesinin de denendiğini duyurdu.

Kuzey Kore'den dün gerçekleştirilen son silah denemesine ilişkin resmi açıklama geldi. Kuzey Kore Füze İdaresi'nden yapılan açıklamada, 4.5 ton ağırlığında süper büyük konvansiyonel savaş başlığı ile donatılan yeni tip "Hwasongpho-11-Da-4.5" taktik balistik füzesinin başarılı bir şekilde test edildiği bildirildi. Ülke lideri Kim Jong-un'un denetiminde yapılan test atışının füzenin 320 kilometrelik orta menzildeki isabet performansını ve savaş başlığının patlayıcı gücünü doğrulamayı amaçladığı aktarıldı. Dün performansı yükseltilen bir stratejik seyir füzesinin de denendiği kaydedilirken, Kim'in ayrıca Savunma Bilimleri Akademisi tarafından geliştirilen 7,62 mm'lik keskin nişancı tüfeği ve 5,56 mm'lik otomatik tüfek gibi farklı silahların üretimini denetlediği ve yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

"Caydırıcı bir askeri güce sahip olduğumuzda düşmanları stratejik yanlışlarından döndürebiliriz"

Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre test sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim, üretilen silahların performansının sürekli olarak geliştirilmesinin ülkeyi çevreleyen zorlu güvenlik ortamı ile doğrudan ilgili olduğunu söyledi. Kim, "Bölgedeki askeri ve siyasi durumun devletimizin güvenliğini tehdit etmesi, savunma kapasitenin sürekli olarak güçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Nükleer gücün yanı sıra konvansiyonel silahlar alanında da ezici saldırı kabiliyetine sahip olmanın gerekliliğini vurgulayan Kim, "Sadece caydırıcı bir askeri güce sahip olduğumuzda düşmanları stratejik yanlışlarından döndürebiliriz" diye konuştu. Kim, bunun barış ve istikrarı korumak için gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Kuzey Kore'nin füze denemesi güvenlik endişelerini artırmıştı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin saat 06.50 civarında ülkenin kuzeydoğu istikametine doğru birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirilmişti. Japonya hükümeti de denemeyi doğrularken, füzelerin Kuzey Kore'nin doğu kıyılarına, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü açıklanmıştı. Geçtiğimiz hafta 600 mm'lik çoklu roketatar sistemini test eden ve uranyum zenginleştirilen bir tesisin fotoğraflarını yayınlayarak nükleer silah geliştirdiğini dünyaya ilan eden Pyongyang'ın son füze denemesi bölgede güvenlik endişelerini artırmıştı. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kuzey Kore, pyongyang, Politika, Güvenlik, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuzey Kore'den Yeni Füze Denemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:28 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi
08:58 Lübnan’daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN’dan dikkat çeken paylaşım Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
15:43 “Söylemememiz gereken şeyler var“ demişti AK Partili vekilin, amca Salim Güran ile fotoğrafı ortaya çıktı "Söylemememiz gereken şeyler var" demişti! AK Partili vekilin, amca Salim Güran ile fotoğrafı ortaya çıktı
15:41 Aylar sonra ilk kez görüntülendi İşte teröristbaşı Fetullah Gülen’in son hali Aylar sonra ilk kez görüntülendi! İşte teröristbaşı Fetullah Gülen'in son hali
15:19 Otomotiv devinde isyan Çalışanlar araç anahtarlarına el koydu Otomotiv devinde isyan! Çalışanlar araç anahtarlarına el koydu
15:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur
15:13 Favori çok net Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı Favori çok net! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı
15:05 Trabzonspor’un eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandı Trabzonspor'un eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandı
15:01 KPSS’de yaptığı hatayı gözyaşları içinde anlattı: 2 yılım çöp oldu KPSS'de yaptığı hatayı gözyaşları içinde anlattı: 2 yılım çöp oldu
14:57 Fenerbahçe’nin yeni sponsoru belli oldu Sarı-Kanaryaları artık onlar giydirecek Fenerbahçe'nin yeni sponsoru belli oldu! Sarı-Kanaryaları artık onlar giydirecek
14:50 MOSSAD casusluk davasında karar açıklandı 37 sanığa ceza 19 sanığa beraat kararı MOSSAD casusluk davasında karar açıklandı! 37 sanığa ceza 19 sanığa beraat kararı
14:29 İrem Sak’ın babası son yolculuğuna uğurlandı İrem Sak'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 10:20:51. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzey Kore'den Yeni Füze Denemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement