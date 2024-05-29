Kuzey Kore, Güney Kore'ye çöp dolu balonlar gönderdi - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore, Güney Kore'ye çöp dolu balonlar gönderdi

Kuzey Kore, plastik şişeler, piller, ayakkabı parçaları ve gübre gibi çeşitli atıklarla dolu 150'den fazla balonu Güney Kore'nin sınır bölgelerine gönderdi. Yetkililer, sınır bölgelerinde yaşayan sakinleri şüpheli cisimlere dokunmamaları konusunda uyardı.

29.05.2024 10:06
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Kuzey Kore, plastik şişeler, piller, ayakkabı parçaları ve gübre gibi çeşitli atıklarla dolu 150'den fazla balonu Güney Kore'nin sınır bölgelerine gönderdi. Yetkililer, sınır bölgelerinde yaşayan sakinleri şüpheli cisimlere dokunmamaları konusunda uyardı.

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye "balon misillemesi" geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Pyongyang'ın gece saatlerinde çöp dolu 150'den fazla balonu Güney Kore'nin sınır bölgelerine gönderdiği bildirildi. Açıklamada, "Kuzey Kore'nin bu eylemleri uluslararası hukuku açıkça ihlal etmekte ve halkımızın güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmektedir. Kuzey Kore'ye insanlık dışı ve kaba eylemlerini derhal durdurma çağrısı yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ülkeye ulaşan balonların plastik şişeler, piller, ayakkabı parçaları ve gübre gibi çeşitli atıklar taşıdığı kaydedildi. Askeri yetkililerin gerekli analizleri yapmak üzere çöpleri topladığı belirtildi. 2016 yılında Kuzey Kore tarafından gönderilen benzer balonlar nedeniyle bir aracın ve bir evin çatısının hasar gördüğünü hatırlatan yetkililer, sınır bölgelerinde yaşayan sakinlere dikkatli olma, şüpheli cisimlere dokunmama ve güvenlik güçlerine ihbarda bulunma çağrısı yaptı.

Kuzey Kore misilleme uyarısı yapmıştı

Kuzey Kore Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Kim Kang İl, geçtiğimiz pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, Güney Koreli aktivistler tarafından balonlarla ülkeye gönderilen propaganda broşürlerini "aşağılık bir psikolojik savaş" olarak nitelemişti. "Balonlarla bildiri dağıtmak, askeri amaçlar için kullanılabilecek tehlikeli bir provokasyondur" diyen Kim, "Güney Kore tarafından sınır bölgelerimize gönderilen broşür ve diğer çöplere misliyle karşılık verilecektir" ifadelerini kullanmıştı. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuzey Kore, Güney Kore'ye çöp dolu balonlar gönderdi - Son Dakika

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