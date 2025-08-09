Kuzey Kore Hoparlörleri Kaldırdı

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin propaganda yayını yapmak ve gürültü çıkararak Güney'e rahatsızlık vermek amacıyla sınır bölgelerine kurduğu hoparlörleri kaldırmaya başladığını açıkladı. Gelişmenin Güney Kore'nin benzer bir adım atmasının hemen ardından gelmesi Pyongyang'dan Seul'e jest olarak yorumlandı.

Kuzey Kore'den Güney Kore ile yaşanan gerilimi azaltabilecek kritik bir hamle geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pyongyang'ın propaganda yayını yapmak ve gürültü çıkararak Güney'e rahatsızlık vermek amacıyla sınır bölgelerine kurduğu hoparlörleri kaldırmaya başladığı belirtilerek, "Bu sabah itibariyle Kuzey Kore ordusunun Güney Kore'ye karşı kullanılan hoparlörleri ön cephe bölgesinin bazı kesimlerinden söktüğü tespit edilmiştir" denildi. Kuzey Kore'nin sınır bölgesine yerleştirdiği tüm hoparlörleri kaldırıp kaldırmayacağının henüz kesin olarak bilinmediği kaydedilen açıklamada, Güney Kore ordusunun gözlem faaliyetlerini sürdürdüğü vurgulandı.

Güney Kore hoparlörleri kaldırmıştı

Öte yandan 4 Haziran'da göreve başlayan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung Kuzey Kore sınırında yapılan propaganda yayınlarını askıya alma talimatı vermişti. Son olarak, Güney Kore ordusu propaganda yayınları için kullanılan hoparlörlerin 5 Ağustos itibariyle sınır bölgelerinden kaldırıldığını duyurmuştu. Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu adımın bölgedeki askeri gerilimi azaltmayı amaçladığı belirtilerek, "Bu, ordumuzun teyakkuzda olma durumunu etkilemeden Koreler arası gerilimi hafifletebilecek pratik bir önlemdir" denilmişti.

Güney Kore ve Kuzey Kore arasında hoparlör gerilimi yaşanmıştı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin 2016 yılında yaptığı 4'üncü nükleer denemenin ardından sınır bölgelerine dev hoparlörler kurarak Kuzey Korelileri etkilemeye yönelik aralıklı propaganda yayınları yapmaya başlamıştı. Seul yönetimi, Pyongyang'ın sınırdan çöp taşıyan balonlar göndermesine tepki olarak, 6 yıl aradan sonra ilk kez geçen yılın Haziran ayında hoparlörlü propaganda yayınlarına yeniden başlamıştı. Misilleme yaparak sınır bölgesine hoparlörler kuran Kuzey Kore'nin Güney'e doğru propaganda yayınları yaptığı ve silah sesleri, çığlıklar, ürkütücü kahkahalar gibi gürültülü sesler yayınladığı kamuoyuna yansımıştı. İki ülke arasındaki hoparlörlü yayınlar bölgede gerilimi artırmıştı. - SEUL