Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da 5 günlük sokağa çıkma yasağı - Son Dakika
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Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da 5 günlük sokağa çıkma yasağı

25.01.2023 16:32
Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da 5 günlük sokağa çıkma yasağı

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da artan "solunum yolu hastalığı" vakaları nedeniyle 5 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da artan "solunum yolu hastalığı" vakaları nedeniyle 5 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

NK News'in Kuzey Kore hükümetine ait bir bildiriye dayandırdığı haberine göre başkent Pyongyang'da artan "solunum yolu hastalığı" vakaları nedeniyle bugünden itibaren 5 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başkent sakinlerinden günde birkaç kez vücut sıcaklıklarını ölçmeleri istenirken, halkın karar öncesi gıda stoku yaptığı aktarıldı. Yayılan hastalığın türü bilinmezken, Covid-19'dan bahsedilmediği belirtildi.

Öte yandan Kuzey Kore yönetimi, Mayıs 2022'de ilk korona virüs vakalarının tespit edildiği ülkede Ağustos ayında salgının sona erdiğini ilan etmişti. - PYONGYANG

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da 5 günlük sokağa çıkma yasağı - Son Dakika

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