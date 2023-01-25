NK News'in Kuzey Kore hükümetine ait bir bildiriye dayandırdığı haberine göre başkent Pyongyang'da artan "solunum yolu hastalığı" vakaları nedeniyle bugünden itibaren 5 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başkent sakinlerinden günde birkaç kez vücut sıcaklıklarını ölçmeleri istenirken, halkın karar öncesi gıda stoku yaptığı aktarıldı. Yayılan hastalığın türü bilinmezken, Covid-19'dan bahsedilmediği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da 5 günlük sokağa çıkma yasağı - Son Dakika

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