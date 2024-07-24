Kuzey Kore'nin Gönderdiği Balon Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisine İndi - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore'nin Gönderdiği Balon Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisine İndi

Kuzey Kore'nin gönderdiği çöp taşıyan bir balon, Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi yerleşkesine indi. Balon incelendi ve kimyasal, biyolojik veya radyolojik maddeye rastlanmadı. Kuzey Kore'nin balon gönderme eylemleri devam ediyor ve halka güvenlik önlemleri alınması çağrısı yapılıyor.

24.07.2024 09:29
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Kuzey Kore'nin gönderdiği çöp taşıyan balonlardan birisi Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi yerleşkesine indi. Balonda yapılan incelemede kimyasal, biyolojik veya radyolojik maddeye rastlanmadı.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında "balon" gerilimi sürüyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin bir kez daha Güney Kore'nin sınır bölgelerine çöp dolu balonlar gönderdiği bildirildi. Balonların başkent Seul yakınlarındaki Gyeonggi eyaleti semalarında görüldüğü ifade edilirken, halka balonlara dokunmama ve güvenlik güçlerine ihbarda bulunma çağrısı yapıldı.

Bir balon başkanlık ofisi yerleşkesine indi

Güney Kore Başkanlık Güvenlik Servisi'nden (PSS) yapılan açıklamada ise çöp taşıyan bir balonun Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi yerleşkesine indiği aktarıldı. Balon tarafından taşınan atık maddelerin güvenlik nedeniyle incelendiği belirtilen açıklamada, "Kimyasal, biyolojik ve radyolojik müdahale ekipleri tarafından yapılan incelemede atıkların tehlike ya da kirlilik arz etmediği tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore 3 bini aşkın balon göndermişti

Kuzey Kore, Güney Koreli aktivistlerin gönderdiği propaganda broşürü taşıyan balonlara misilleme olarak Mayıs sonundan bu yana 3 binden fazla çöp dolu balonu Güney Kore'nin sınır bölgelerine göndermişti. Son olarak geçtiğimiz Pazar günü Kuzey Kore'ye ait çöp taşıyan 500 balonun Güney Kore semalarında görüldüğü açıklanmıştı. Güney Kore yönetimi ise Kuzey Kore'ni balonlu eylemlerine tepki olarak sınır bölgesine dev hoparlörler kurmuş ve Kuzey Kore'ye doğru propaganda yayını yapmaya başlamıştı. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuzey Kore'nin Gönderdiği Balon Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisine İndi - Son Dakika

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