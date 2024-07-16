Kuzey Kore'nin Küba Büyükelçisi ve Ailesi Güney Kore'ye Sığındı - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore'nin Küba Büyükelçisi ve Ailesi Güney Kore'ye Sığındı

Güney Kore medyası, Kuzey Kore'nin Küba'daki Büyükelçisi Ri Il Kyu'nun eşi ve çocuğu ile birlikte Güney Kore'ye sığındığını duyurdu. Ri Il Kyu'nun 2016 yılından bu yana Güney Kore'ye sığınan en üst Kuzey Koreli diplomat olduğu belirtildi. İnsan hakları grupları, son yıllarda Çin'e sınır geçişlerindeki sert sınırlandırmalar ve yüksek ücretler nedeniyle daha az sayıda Kuzey Korelinin Güney Kore'ye geçtiğini ifade ediyor.

16.07.2024 12:01
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Güney Kore medyası, Kuzey Kore'nin Küba'daki Büyükelçisi Ri Il Kyu'nun eşi ve çocuğu ile birlikte Güney Kore'ye sığındığını duyurdu.
Kuzey Kore'nin Küba'daki Büyükelçisi Ri Il Kyu, eşi ve çocuğu ile birlikte Güney Kore'ye kaçtı. Güney Kore medyası, olayın Kasım ayında yaşandığını yazarken, 52 yaşındaki diplomatın 2016 yılından bu yana düzey Güney Kore'ye sığınan en üst Kuzey Koreli diplomat olduğunu duyurdu. Ri Il Kyu'nun Güney Kore'ye kaçmadan önce Kuzey Kore'nin Küba Büyükelçisi olarak görev yaptığı kaydedildi. Ri Il Kyu ise konuya ilişkin açıklamasında, ailesi ile birlikte Küba'dan uçtuğunu ifade ederek uçuşuna dair detay vermedi. Ri Il Kyu "Kaçmadan 6 saat önce uçak biletlerini satın aldım ve eşimi arayıp kararımı söyledim. Güney Kore olduğunu söylemedim ama yurtdışında yaşamayı söyledim" dedi.
Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
İnsan hakları grupları, Çin'e sınır geçişlerindeki sert sınırlandırmalar ve yüksek ücretler nedeniyle son yıllarda daha az sayıda Kuzey Korelinin Güney Kore'ye geçtiğini ifade ediyor. Ayrıca, Güney Kore'ye sığınan Kuzey Korelilerin büyük bir kısmının daha önce uzun süre denizaşırı ülkelerde yaşadıkları belirtiliyor.
Güney Kore hükümetinin verilerine göre ise geçtiğimiz yıl 196 Kuzey Koreli Güney Kore'ye sığınırken bu sayı 10 yıl önce 2 bin 700 oldu. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuzey Kore'nin Küba Büyükelçisi ve Ailesi Güney Kore'ye Sığındı - Son Dakika

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