Kuzey Kore, Rusya'ya asker gönderdiğini ilk kez doğruladı - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore, Rusya'ya asker gönderdiğini ilk kez doğruladı

Kuzey Kore, Rusya\'ya asker gönderdiğini ilk kez doğruladı

Kuzey Kore, Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker gönderdiğini ilk kez doğrulayarak, "Silahlı kuvvetlerimiz Neo-Nazi Ukrayna güçlerinin yok edilmesine ve Rusya topraklarının kurtarılmasına önemli bir katkı sağlamıştır" açıklamasında bulundu.

28.04.2025 06:36
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Kuzey Kore yönetimi, Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker gönderdiğini ilk kez resmi olarak doğruladı. Kore İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması kapsamında Rusya'ya asker sevkiyatı yapıldığı bildirildi.

Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesinde kahramanca başarılar gösterdiği belirtilen açıklamada, "Ukrayna'nın maceracı Rusya işgalini püskürtmek için yapılan Kursk bölgesini kurtarma operasyonu zaferle sonuçlanmıştır. Silahlı kuvvetlerimiz, yüksek savaşçı ruhlarını ve askeri mizaçlarını tam olarak ortaya koymuş, eşsiz bir kahramanlık, cesaret ve fedakarlık ruhu sergilemiştir. Silahlı kuvvetlerimiz Neo-Nazi Ukrayna güçlerinin yok edilmesine ve Rusya topraklarının kurtarılmasına önemli bir katkı sağlamıştır" ifadelerine yer verildi.

"ASKERLERİMİZ KAHRAMANLIK ÖYKÜLERİ YAZDI"

Rusya'ya asker gönderme kararının bizzat ülke lideri Kim Jong-Un tarafından alındığı vurgulanan açıklamada, "Rusya topraklarını kendi ülkelerinin toprağı olarak gören askerlerimiz, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki ittifakın sağlamlığını kanıtlamış ve fedakarlıklarla dolu mücadeleleriyle efsanevi askeri kahramanlık öyküleri yazmışlardır" ifadeleri kullanıldı. Kuzey Kore'nin Rusya'ya sağladığı askeri desteğin ikili ilişkilerde bir dönüm noktası olduğu vurgulanan açıklamada, "Kore İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu, Kursk bölgesini kurtarma operasyonlarına katılan ve Kuzey Kore-Rusya ilişkilerinin tarihinde altın harflerle yer alacak ölümsüz başarılara imza atan tüm askerlerini içtenlikle kutlamaktadır" denildi.

Kuzey Kore hükümetinin Rusya gibi güçlü bir devletle ittifak yapmaktan onur duyduğu belirtilerek, "Kuzey Kore ve Rusya arasındaki askeri bağları daha da güçlendirmekten ve Rusya'nın özel askeri operasyonlarına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"ULUSLARARASI HUKUK HÜKÜMLERİNE UYGUN"

Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesinin tüm uluslararası hukuk kurallarına uygun olduğu iddia edilen açıklamada, "Ordumuzun iki ülke arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması uyarınca Rusya toprakları içinde yürüttüğü faaliyetler Birleşmiş Milletler kuralları dahil tüm uluslararası hukuk hükümlerine uygundur" denildi.

KUZEY KORE RUSYA'NIN KURSK BÖLGESİNE ASKER GÖNDERMİŞTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz Haziran ayında Pyongyang'da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Anlaşmanın "Taraflardan birine yönelik dış saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı" da içerdiğini açıklayan Putin, "Rusya, imzalanan bu anlaşma uyarınca Kuzey Kore ile askeri-teknik işbirliğini göz ardı etmemektedir" ifadelerini kullanmıştı. Gelişmelerin ardından Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği ortaya çıkmıştı. Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna'ya karşı savaştığı ve büyük kayıplar verdiği açıklansa da, Kuzey Kore söz konusu asker sevkiyatını resmi olarak doğrulamamıştı.

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Kaynak: İHA

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