Kuzey Koreli Askerden Güney Kore'ye Sığınma Talebi - Son Dakika
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Politika

Kuzey Koreli Askerden Güney Kore'ye Sığınma Talebi

Ukrayna tarafından esir alınan Kuzey Koreli asker, eğitilmek için gittiğini, savaşacağını bilmediğini söyledi.

19.02.2025 12:51
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Rusya saflarında savaşırken Ukrayna tarafından esir alınan Kuzey Koreli askerlerden biri, Güney Kore'ye sığınmak istediğini açıkladı. Kendisine eğitim için Rusya'ya gönderildiğinin söylendiğini belirten Kuzey Koreli asker, "Çatışmaya katılacağımı bilmiyordum" dedi.

Rusya'nın Kursk bölgesindeki çatışmalar sırasında Ukrayna tarafından esir alınan 2 Kuzey Koreli askerden biri, Güney Kore meydasına konuştu. Adı açıklanmayan ve esir kampında tutulan "Ri" soy isimli asker, Kuzey Kore güçlerinin cepheye nasıl gönderildiğinden savaştaki zorluklara kadar bir çok konuda çarpıcı bilgiler verdi. 1999 doğumlu olduğunu söyleyen Ri, 2015'te er olarak Kuzey Kore ordusuna katıldığını ve keşif keskin nişancısı olarak görev yaptığını belirtti. Ri, 10 Ekim'de Kuzey Kore'den ayrıldıklarını ifade ederek, "Bana oraya eğitim için öğrenci olarak gittiğim söylendi. Çatışmaya katılacağımı bilmiyordum" dedi.

"Savaşacağımızı Kursk'ta öğrendik"

Rusya'nın Vladivostok şehrinde eğitim aldıktan sonra Aralık ayı ortasında Kursk bölgesine gönderildiklerini söyleyen Ri, "Savaşacağınızı ilk ne zaman öğrendiniz?" sorusuna, "Kursk bölgesine vardığımızda bir kamp alanına yerleştirildik. O zaman bilgilendirildik" cevabını verdi. Güney Kore askerlerine karşı savaşacağını düşündüğünü belirten Ri, "Kuzey Kore Devlet Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna ordusunun insansız hava aracı pilotlarının hepsinin Güney Kore askeri olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

"İletişim için çeviri uygulamalarını kullandık"

Kendisi ile birlikte 2 bin 500 Kuzey Kore askerinin Kursk'a gönderildiği bilgisini paylaşan Ri, cephe hattında Rusya askerleri ile nasıl iletişim kurduklarına da değindi. Alt rütbeli askerler arasında çok az etkileşim olduğunu vurgulayan Ri, "Her şey üst düzeyler askerler tarafından hallediliyordu. Mühimmat, erzak, giyim gibi. Kuzey Kore ve Rusya askerleri arasında çok fazla doğrudan iletişim yoktu" dedi. Gerekli olması durumunda iletişim için teknolojiden yararlandıklarını belirten Ri, "Akıllı telefon çeviri uygulamalarını kullandık. Bu, bir çeviri uygulamasını ilk kullanışımdı. Daha önce hiç yabancılarla etkileşime girmemiştim" şeklinde konuştu.

"Dron savaşı konusunda belli bir strateji yoktu"

Kursk cephesinde karşılaştıkları zorluklardan da bahseden Ri, "5 Ocak'ta çatışmaya katıldım. İlk birlikler, dron saldırıları ve topçu ateşi nedeniyle ağır kayıplar verdi. Rus topçu desteğine güvendik, ancak bizi korumak yerine düşman hatlarının arkasına atış yaptılar. Bu da gereksiz kayıplara yol açtı" diye konuştu. Dronlara karşı mücadele konusunda yalnızca temel eğitim aldıklarını vurgulayan Ri, "Ancak dron savaşı için belirli bir strateji yoktu. Aldığımız eğitim hıza vurgu yapıyordu. Koşmak, saklanmak gibi. Onları etkili bir şekilde nasıl düşüreceğimizi asla öğrenemedik" ifadelerini kullandı.

"El bombam olsaydı intihar etmeye çalışırdım"

Sabaha karşı Ukrayna tarafından gerçekleştirilen bir dron saldırısında vurularak ağır yaralandığını belirten Ri, devam eden saldırılar nedeniyle uzun süre yerinden kıpırdayamadığını söyledi. Ri, "Sonunda geri dönmeye çalıştım, ama yakalandım. O sırada kollarımı bile kullanamıyordum ve hiçbir silahım yoktu. Yaralarım yüzünden ağır bir şey taşıyamıyordum. Yani direnmeye çalışsam bile yakalanacağım belliydi. Bir el bombam olsaydı belki de intihar etmeye çalışırdım" dedi.

"Güney Kore'ye gitmeyi düşünüyorum"

Yaklaşık 10 yıldır ailesini görmediğini belirten Ri, "Gelecek ile ilgili planın ne sorusuna ise", "Aklımda çok şey var" cevabını verdi. Güney Kore'ye iltica etmek istediğini söyleyen Ri, "Kararımı yüzde 80 oranında verdim. Her şeyden önce sığınma talebinde bulunacağım. Güney Kore'ye gitmeyi düşünüyorum. Sığınma başvurusunda bulunursam beni kabul ederler mi?" ifadelerini kullandı. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuzey Koreli Askerden Güney Kore'ye Sığınma Talebi - Son Dakika

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