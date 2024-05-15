Kuzey Makedonya Adalet Bakanı, Türkiye'de yakalanan katil zanlısının iadesi için teşekkür etti

Politika

Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Krenar Loga, iki cinayetten aranan ve Türkiye'de yakalanan katil zanlısının iadesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a teşekkürlerini iletti.

Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Krenar Loga, iki cinayetten aranan ve Türkiye'de yakalanan katil zanlısı Ljupco Palevski'nin iadesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a teşekkürlerini iletti. Loga, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendi adıma ve Adalet Bakanlığı adına Türk yetkililere, özellikle de Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, Ljupco Palevski'nin iadesi konusunda hızlı reaksiyon gösterip tüm önlemleri aldıkları için büyük şükranlarımızı sunuyoruz" İfadelerini kullandı.

Tüm prosedürün 5 aydan daha kısa bir sürede gerçekleştirildiğinin altını çizen Loga, "Bu toplum için iyi bir işarettir ve nerede olursanız olun adaletin size ulaşacağına dair bir mesajdır" dedi.

"Zanlı, Üsküp Hapishanesi'ne nakledildi"

Konuyla ilgili Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Uluslararası Polis İşbirliği Dairesi Başkanlığı, Türk polisiyle iş birliği yaparak Üsküplü Ljupco Palevski'nin (59) Türkiye Cumhuriyeti'nden iade sürecini tamamladı. Zanlı için, Üsküp Temel Savcılığı'nın XV KO No. 3047/23 sayılı emri uyarınca 'adam kaçırma' ve 'cinayet' suçlarından soruşturma için uluslararası tutuklama emri çıkarıldı. Zanlı, Üsküp Hapishanesi'ne nakledildi" denildi.

Katil zanlısı Palevski, 14 yaşındaki Vanja Gjorchevska ve 74 yaşındaki Panche Zhezhovski'yi öldürdüğü iddiasıyla aranıyordu. - ÜSKÜP