Kuzey Makedonya'da Parlamento Seçimlerini VMRO DPMNE Öncülüğündeki Koalisyon Kazandı - Son Dakika
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Politika

Kuzey Makedonya'da Parlamento Seçimlerini VMRO DPMNE Öncülüğündeki Koalisyon Kazandı

Kuzey Makedonya'da düzenlenen parlamento seçimlerini ana muhalefet partisi VMRO DPMNE öncülüğündeki 'Senin Makedonyan' koalisyonu kazandı. Seçim sonuçlarına göre VMRO DPMNE'nin lideri Hristijan Mickoski, ilk 100 gün içinde vatandaşlar ve ekonomi için değişiklikler yapacaklarını belirtti. VMRO DPMNE'nin hükümeti kurabilmesi için Arnavut muhalefeti VLEN ile müzakere etmesi bekleniyor. Seçimlere 17 farklı milletvekili listesi katıldı ve katılım oranı yüzde 55,30 oldu.

09.05.2024 11:11
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Kuzey Makedonya'da dün düzenlenen parlamento seçimlerini ana muhalefet partisi VMRO DPMNE öncülüğündeki "Senin Makedonyan" koalisyonu kazandı.

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da seçmenler dün cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin yanı sıra parlamento seçimleri için de sandık başına gitti. Devlet Seçim Komisyonu (DSK) tarafından yapılan açıklamada, oyların yüzde 96,07'sinin sayıldığı 11. parlamento seçimlerini ilk sonuçlara göre ana muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) kazandı. DSK verilerine göre ana muhalefet partisi VMRO DPMNE öncülüğündeki "Senin Makedonyan" koalisyonu, 415 bin 669 oy (yüzde 43,10) alarak 58 milletvekili çıkardı.

"İlk 100 gün içinde sonuçları hissettirmeyi planlıyorum"

VMRO-DPMNE lideri Hristijan Mickoski, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında ilk 100 gün içinde Makedonya'da vatandaşlar ve ekonomi için değişiklikler olacağını söyledi. Kendilerine oy veren herkese teşekkür eden Mickoski, "Bu onur büyük, sizi hayal kırıklığına uğratmayacağız. İlk 100 gün içinde sonuçları hissettirmeyi planlıyorum. Ekonomiyi iyileştirecek güçlü bir ekonomik paket için görüşmelerimiz sürüyor. İlk 100 günde vatandaşlar ve Makedonya ekonomisi için çok güzel haberler bekliyoruz" diye konuştu.

VMRO DPMNE'nin VLEN ile müzakere etmesi bekleniyor

Toplam 120 milletvekilinin seçildiği parlamentoda tek başına hükümeti kurması için gerekli 61 koltuğu elde edemeyen VMRO DPMNE'nin koalisyon için Arnavut muhalefeti VLEN ile masaya oturması bekleniyor.

Seçimlerde 17 farklı milletvekili listesi yarıştı

VMRO-DPMNE'nin ardından parlamentoya girmeyi başaran Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) öncülüğündeki "Avrupa Cephesi İttifakı" 135 bin 332 oy (yüzde 14,03) alarak 19 milletvekili, iktidardaki Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) 147 bin 199 oy (yüzde 15,26) alarak 18 milletvekili, Arnavut muhalefet koalisyonu "VLEN" (DEĞER) 105 bin 332 oy (yüzde 10,90) alarak 13 milletvekili, Levica (SOL) Partisi 65 bin 225 oy (yüzde 6,76) alarak 6 milletvekili ve ZNAM Hareketi 51 bin 239 oy (yüzde 5,31) alarak 6 milletvekili çıkardı. Toplamda 17 farklı milletvekili listesinin yarıştığı seçimlerde diğer parti ve koalisyonlar yüzde 1'in altında oy aldı.

Katılım oranı yüzde 55,30

1 milyon 815 bin 350 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede seçimlere katılım oranı yüzde 55,30 olurken, 26 bin 242 geçersiz oy kullanıldı.

Macaristan Başbakanı Orban'dan VMRO-DPMNE'ye kutlama

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sonuçların açıklanmasının ardından cumhurbaşkanı seçilen Gordana Siljanovks-Davkova'yı tebrik etti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, VMRO-DPMNE ve Gordana Siljanovska-Davkova'yı parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazandığı seçim zaferinden dolayı kutladı. - ÜSKÜP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuzey Makedonya'da Parlamento Seçimlerini VMRO DPMNE Öncülüğündeki Koalisyon Kazandı - Son Dakika

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