KYK Bursları Yüzde 50 Artırılmalı - Son Dakika
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Politika

KYK Bursları Yüzde 50 Artırılmalı

HÜDA PAR'lı Ramanlı, KYK burslarının en az yüzde 50 artırılmasını talep etti ve sorunları vurguladı.

09.10.2024 18:19
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HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından verilen burs tutarının en az yüzde 50 artırılmasını talep etti.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için burs ve kredi başvurularının başladığını, kasım ayı içinde de sonuçların açıklanmasının beklendiğini anlattı.

Enflasyonun düşme trendine doğru girdiğini ancak burs ve kredilerin enflasyonun üzerinde hesaplanması gerektiğini dile getiren Ramanlı, "Geçen sene yapılan zammın artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı sebebiyle bu yıl ihtiyaçlara yetmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ulaşım ve barınma başta olmak üzere öğrencilerin ihtiyaç duyduğu burs miktarının bu sene kesinlikle enflasyonun altında belirlenmemesi ve en az yüzde 50 oranında artırılması gerekiyor. Üniversite eğitimi masraflı bir iş. Gurbette üniversite okumak isteyen öğrenciler, temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda ciddi sorunlar yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl atanacak kadrolu öğretmenler için mülakat uygulaması başlattığını ifade eden Ramanlı, yeni eğitim öğretim sezonunun başlamasına rağmen mülakat sonuçlarının açıklanmamasının ciddi sıkıntıya neden olduğunu; birçok okuldaki öğretmen açığının giderilmeyi beklediğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika KYK Bursları Yüzde 50 Artırılmalı - Son Dakika

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