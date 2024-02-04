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Laos Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika
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Politika

Laos Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek

Laos Dışişleri Bakanı Türkiye\'yi ziyaret edecek

Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında ikili ilişkiler, uluslararası ve bölgesel gelişmeler ile Türkiye ile ASEAN arasındaki iş birliği konuları ele alınacak.

04.02.2024 17:55  Güncelleme: 17:57
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LAOS Demokratik Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 5 Şubat 2024 günü ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin ele alınması, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması, ayrıca Laos'un, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) Dönem Başkanı olması itibariyle Türkiye ile ASEAN arasındaki iş birliği konuları üzerinde durulması öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Laos Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika
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