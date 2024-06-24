Lapseki Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışma sonrası AK Partili Milletvekili Ayhan Gider'den açıklama - Son Dakika
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Politika

Lapseki Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışma sonrası AK Partili Milletvekili Ayhan Gider'den açıklama

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışmanın tekrar yaşanmaması gerektiğini belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

24.06.2024 21:32
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Lapseki Belediye Meclisi'ndeki baskın siyasetin gündeminde

AK Partili Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider:

-"Tekrar yaşanmaması gereken bir olay"

ÇANAKKALE - AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 8 Haziran'da Lapseki Belediye Meclis toplantısında yaşanan 'Candaroğlu' kim tartışmasının tekrar yaşanmaması gerektiğini belirterek, "Yaşanan müessif bir olay. Tekrar yaşanmaması gereken bir olay olarak varsayıp, yolumuza devam etme konusunda görüş birliğine vardık" dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ankara'da kendisini ziyaret eden Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk'e iadeyi ziyarette bulundu. Ziyarette AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Hasan Engin, İl Genel Meclis Üyeleri Halil Özer, Murat Gürşen, AK Partili Belediye Meclis Üyeleri Filiz Teoman, Saffet Sargut, Hakan Genç hazır bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki Belediye Meclisi'nde 8 Haziran'da yaşanan tartışmaya değindi.

Meclisin kutsiyeti ve demokrasilerin vazgeçilmezi olması konusunda Başkan Öztürk ile hemfikir olmalarından mutlu olduğunu ifade eden Gider, "İster TBMM olsun, ister belediye meclisi, ister köy ihtiyar heyeti.. Demokrasilerde meclisler olduğu sürece hepimiz varız. Bu anlamda yaşanan müessif olayı unutulması gereken ve tekrar yaşanmaması gereken bir olay olarak varsayıp, yolumuza devam etme konusunda görüş birliğine vardık" dedi.

Milletvekili Ayhan Gider, gerek bir mühendis olarak analitik bakışa sahip olması, gerekse mütevazi kişiliğiyle Başkan Öztürk'ün önüne çıkan problemleri çözebileceğine inandığını söyledi.

Demokrasilerin önündeki tek vesayetin, ordu ya da yüksek yargı vesayeti olmadığını vurgulayan Gider, "Bazı paralel yapılanmalar, zaman zaman etrafımızdaki kişiler; zaman zaman parti teşkilatları da bu telaşe düşebilir. Ancak idarecilerin görevi mevzuat ve vicdan çerçevesinde kurumları yönetmektir. Biz başkanımızdan gerek personel yönetimi, gerekse Lapsekililer'e hizmet konusunda, mevzuat ve vicdanı doğrultusunda hizmet edeceğini düşünüyoruz. Çünkü günler gelir geçer. Ancak Çanakkale ruhu bakidir. Çanakkale ruhunda çok fazla kimin ne düşündüğü, dün kimin ne söylediğinin önemi yoktur. Yarınlara birlikte yürüme iradesi vardır. Seçimler her 5 senede bir tekrarlanır. Seçimlerde belediyeyi yönetecek meclisler ve başkanlar seçilir. Bu iş personeli bağlamaz. Personelin her seçimdeki tavrı, tüm memurların olduğu gibi tarafsız kalmak zorunda da değillerdir, herkesin bir tarafı vardır. Ancak seçim geçtikten sonra herkes işine, gücüne, ekmeğine bakar. Bu gerek çalışanlar, gerek yönetenler için böyledir. Bu konuda da hemfikir olduğumuzdan mutlu olduk. Lapseki Belediye Meclisinin bundan sonraki tüm meclislerde alacağı kararlar hep oybirliğiyle alınır. Lapseki'ye hizmet ruhu içinde hareket edilir diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Haziran ayı Meclis toplantısında 'Candaroğlu' kim tartışması yaşanmıştı

Lapseki Belediyesinde 8 Haziran'da gerçekleştirilen meclis toplantısında, toplantı bitime yakın 'Candaroğlu' kim tartışması çıkmıştı. AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hakan Genç, ilçede son dönemde bütün vatandaşların konuştuğu Erdem Candaroğlu'nun kim olduğunu, Belediye Başkanı'nın yanında hangi sıfatla durduğunu, ne vasıfla geldiğini, her şeyin altından Candaroğlu çıktığını, kahvede insanların randevu alacağız Candaroğlu karşılıyor, Candaroğlu içeri almıyor dediğini, kim bu Candaroğlu'nun diyerek Başkan'dan açıklamasını istemişti. Bu sırada kapıyı vurarak içeri giren Erdem Candaroğlu, AK Partili Meclis Üyesi Hakan Genç'e, 'benim Candaroğlu' dedi. Diğer meclis üyelerinin Erdem Candaroğlu'nu dışarı çıkarmasıyla tartışma büyümeden son bulmuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Lapseki Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışma sonrası AK Partili Milletvekili Ayhan Gider'den açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lapseki Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışma sonrası AK Partili Milletvekili Ayhan Gider'den açıklama - Son Dakika
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