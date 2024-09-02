Lavrov: Türkiye, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın Yeniden Yürürlüğü İçin Girişimde Bulundu - Son Dakika
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Politika

Lavrov: Türkiye, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın Yeniden Yürürlüğü İçin Girişimde Bulundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin gıda sevkiyatlarının korunmasına yönelik Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yeniden yürürlüğe girmesi için bahar aylarında girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Lavrov, Ukrayna tarafının önerdiği nükleer santrallerin güvenliğine dair ek şartların ise son anda gündeme geldiğini belirtti.

02.09.2024 16:22
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bu bahar aylarında Türkiye, gıda sevkiyatlarının korunmasına ilişkin anlaşmaların geliştirilmiş formatta yeniden yürürlüğe konulması için girişimlerde bulundu" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'da yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü olması nedeniyle Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde öğrencilere hitap etti. konuşması sırasında 2022 yılında imzalanan ve 1 yıl yürürlükte kalan Karadeniz Tahıl Anlaşmasına değinen Lavrov, 2024 yılının ilkbaharında anlaşmanın yeniden yürürlüğe girmesi için Türkiye'nin girişimde bulunduğunu söyledi. Lavrov, "Bu bahar aylarında Türkiye, gıda sevkiyatlarının korunmasına ilişkin anlaşmaların geliştirilmiş formatta yeniden yürürlüğe konulması için girişimlerde bulundu. Hazırdık. Son dakikada, Ukrayna tarafı 'Ticari gemilere dokunulmamasına dair yükümlülüklere ek olarak, nükleer santrallerin güvenliğinin korunması gerektiğine ilişkin bir madde daha koyalım' dedi. Bu, yersiz görünse de 'tamam' dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizi bunun bir sonraki adım olacağına ikna etti, içtendi ve yardımcı olmaya çalıştı" dedi.

"Ukrayna tarafı nükleer enerji santrallerini bombalamayı planlamış"

Rus tarafının hazır olduğunu ifade eden Rus Bakan Lavrov, "Bunu Ukrayna tarafı önerdi ancak daha sonra bundan da memnun olmadıklarını söylediler. Görünen o ki, Ukrayna tarafı nükleer enerji santrallerini bombalamayı planlamış" ifadelerini kullandı.

Rusya, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasından Batılı ülkelerin Ukrayna limanlarında mahsur kalan tahılların ihtiyacı olan ülkelere gönderilmesi yerine Batılı ülkeler ulaştığı gerekçesiyle 17 Temmuz 2023 tarihinde anlaşmadan çekilmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Lavrov: Türkiye, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın Yeniden Yürürlüğü İçin Girişimde Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lavrov: Türkiye, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın Yeniden Yürürlüğü İçin Girişimde Bulundu - Son Dakika
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