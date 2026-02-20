Lavrov ve Arakçi Telefon Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
Lavrov ve Arakçi Telefon Görüşmesi Yaptı

20.02.2026 16:09
Lavrov ve Arakçi, İran'ın nükleer programı ve ABD-İran müzakerelerini görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İran'ın nükleer programının yanı sıra Cenevre'de yapılan ABD-İran dolaylı müzakerelerinin sonuçlarını ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran tarafının talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmede İran'ın nükleer programının yanı sıra Cenevre'de yapılan ABD-İran dolaylı müzakerelerinin sonuçlarının ele alındığı kaydedildi. Açıklamada, "Cenevre'de yapılan ABD-İran dolaylı müzakerelerinin sonuçlarını da dikkate alarak dışişleri bakanları, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Rus tarafı, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması ilkelerine uygun olarak İran'ın meşru haklarına saygı göstererek, adil siyasi ve diplomatik çözümler elde etmeyi amaçlayan diplomatik sürece verdiği desteği yineledi" denildi.

Ayrıca, Lavrov ve Arakçi'nin ortak çıkarlara dayalı karşılıklı ilgi alanlarına giren bazı ikili konuların görüşüldüğü kaydedildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

