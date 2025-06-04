Lee Jae-myung, Birlik Vaadiyle Göreve Başladı - Son Dakika
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Politika

Lee Jae-myung, Birlik Vaadiyle Göreve Başladı

Lee Jae-myung, Birlik Vaadiyle Göreve Başladı
04.06.2025 10:35
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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, yemin töreninde ulusu birleştirme ve ekonomiyi canlandırma sözü verdi.

Güney Kore'de Devlet Başkanı seçilen Lee Jae-myung, Ulusal Meclis'te yapılan yemin törenindeki konuşmasında kutuplaşan ulusu birleştirme, ekonomiyi canlandırma ve ulusal çıkarlara dayalı pragmatik bir dış siyaset izleme sözü vererek "Bu seçimde kimi desteklemiş olursanız olun, herkesin kucaklayacağı ve her vatandaşa hizmet eden bir başkan olacağım" dedi.

Güney Kore'de seçim zaferinin kesinleşmesi ile resmen görevine başlayan Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Ulusal Meclis'te düzenlenen yemin töreninde halka birlik mesajı verdi. Konuşmasında halkın her kesimini kucaklayacağını vurgulayan Lee, "Bu seçimde kimi desteklemiş olursanız olun, herkesin kucaklayacağı ve her vatandaşa hizmet eden bir başkan olacağım" dedi. Birleştirici bir politika izleyeceğinin altını çizen Lee, "Bölünme siyasetine son veren bir başkan olacağım. Krizi, ulusal birliği itici güç olarak kullanarak aşacağım" ifadelerini kullandı. Lee, "Yeni Demokrat Parti hükümeti, adil ve birleşik bir hükümet olacak. Aynı zamanda esnek ve pragmatik bir hükümet olacak. Güncelliğini yitirmiş ideolojileri tarihin sayfalarına gömelim" şeklinde konuştu.

"Demokrasiyi canlandırmanın zamanı geldi"

Görevden alınan önceki Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol'un politikalarını ve ilan ettiği sıkıyönetimi eleştiren Lee, "Siyasi çekişme aracına indirgenmiş olan güvenliği ve barışı yeniden sağlamanın; kayıtsızlık, yetersizlik ve sorumsuzluk nedeniyle zarar gören geçim kaynaklarını ve ekonomiyi yeniden inşa etmenin ve zırhlı araçlar ile otomatik tüfekler tarafından zayıflatılan demokrasiyi canlandırmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Ekonomi ve siyasette pragmatizm vurgusu

Ekonomi konusunda büyümeyi ve yapay zeka ile yarı iletkenler gibi gelişmiş teknolojileri desteklemeyi hedefleyen "pragmatik" ve "piyasa odaklı" bir yaklaşım benimseyeceğini vurgulayan Lee, "Kontrol eden ve yöneten değil, destekleyen ve teşvik eden bir hükümet kuracağım" şeklinde konuştu. Dış politika konusunda da "ulusal çıkarlara dayalı" ve "pragmatik" bir siyaset izleme sözü veren Lee, "Sağlam bir Güney Kore-ABD ittifakına dayalı Güney Kore-ABD- Japonya işbirliğini güçlendireceğiz ve komşu ülkelerle ilişkilerimize pratiklik ve ulusal çıkarlar perspektifinden yaklaşacağız" ifadelerini kullandı. Lee, "Diplomasinin ufuklarını genişleterek ve ülkemizin uluslararası itibarını güçlendirerek ekonomik alanımızı genişleteceğiz" dedi. Kuzey Kore tehdidine karşı güçlü bir caydırıcılığa ihtiyaç olduğunu vurgulayan Lee, buna rağmen diyalog kapısını açık bırakarak, "Kore Yarımadası'nda kalıcı barışı tesis etmek için iletişim kanallarını açacağız ve Kuzey ile diyaloğu sürdüreceğiz" diye konuştu.

17 Temmuz'da resmi tören düzenlenecek

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise, 17 Temmuz'da "Atama Töreni" planlanarak resmi bir göreve başlama töreni düzenleneceği bildirildi. Lee'nin "halkın başkanı atadığı" inancını yansıtacak törenin "Anayasal düzene bağlılık" vurgusu için Anayasa Günü'nde yapılacağı aktarıldı.

Güney Kore yeni devlet başkanını seçmişti

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, 3 Aralık'ta "Muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmesi nedeniyle görevden alınmıştı. Güney Kore, devlet başkanının görevden alınması halinde en geç 60 gün içinde erken seçime gidilmesini öngören yasa uyarınca sandık başına gitmişti. Resmi seçim sonuçlarına göre, Demokratik Parti (DP) adayı Lee Jae-myung oyların yüzde 49,42'sini kazanarak Güney Kore Devlet Başkanı olmuştu. İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) adayı Kim Moon-soo ise yüzde 41,15 oy oranında kalmıştı. - SEUL

Kaynak: İHA

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