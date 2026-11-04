Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 100 bin dolarlık katkı sundu. - Son Dakika
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Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 100 bin dolarlık katkı sundu.

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Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Kayıp Şahıslar Komitesi\'ne 100 bin dolarlık katkı sundu.
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Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 100 bin dolarlık katkı çekini takdim etti. Başçeri, Türkiye'nin 2006'dan bu yana sağladığı toplam desteğin güncel değerlerle 1 milyon 626 bin dolara ulaştığını, bu yıl da aynı miktarda süreceğini söyledi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 100 bin dolarlık katkı çeki takdim etti. Başçeri, Türkiye'nin komiteye 2006 yılından bu yana sağladığı toplam desteğin güncel değerlerle 1 milyon 626 bin dolara ulaştığını açıkladı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen görüşmede, Büyükelçi Ali Murat Başçeri, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade'ye 100 bin dolarlık katkı çeki takdim etti. Büyükelçi Başçeri, Türkiye'nin 2006 yılından bu yana Kayıp Şahıslar Komitesi'ne düzenli olarak maddi katkıda bulunduğunu belirterek bu yıl da desteğin aynı miktarda sürdürüleceğini söyledi. Türkiye'nin komiteye bugüne kadar sağladığı toplam maddi katkının güncel değerlerle 1 milyon 626 bin dolara ulaştığını vurgulayan Başçeri, söz konusu desteğin kayıp şahısların bulunması ve kimliklendirilmesi çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

"Kayıpların birer kabre sahip olması için başarılı olursunuz"

Kayıp Şahıslar Komitesi'nin 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs'ta yaşanan olaylarda kaybolan kişilerin bulunması, kimliklerinin tespit edilmesi ve ailelerine teslim edilmesi adına son derece önemli bir görev yürüttüğünü belirten Başçeri, komitenin çalışmalarının insani boyutuna dikkat çekti. Başçeri, "Umut ederim önümüzdeki dönemde yaptığınız çalışmalarda kayıpların birer kabre sahip olması için başarılı olursunuz" ifadelerini kullanarak kayıp yakınlarının acılarının bir nebze olsun hafiflemesini temenni etti.

Komitenin teknik kapasitesine de değinen Başçeri, yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen bilgi birikiminin dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan benzer olaylar açısından örnek teşkil edebilecek seviyeye ulaştığını belirtti. Başçeri, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin önümüzdeki dönemde daha başarılı sonuçlar elde etmesini dileyerek 100 bin dolarlık katkı çekini Müftüzade'ye takdim etti.

Müftüzade'den Türkiye'ye teşekkür

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade ise Türkiye'nin komiteye sağladığı maddi destekten dolayı teşekkür etti. Müftüzade, "Anavatanımız Türkiye çok değerli bir katkıda bulunuyor. Kayıp Şahıslar Komitesi adına müteşekkir olduğumuzu belirtiyoruz" dedi. Komitenin son derece zor ve kutsal bir görev yürüttüğünü vurgulayan Müftüzade, çalışmaların temel amacının kayıp şahısların ailelerine yardımcı olmak olduğunu söyledi. Kayıp şahıslarla ilgili bilgi sahibi olan vatandaşlara çağrıda bulunan Müftüzade, "Amacımız ailelere yardımcı olmak. Kapımız kendilerine açıktır. Buradan da tekrar bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bilgisi olan vatandaşlarımız bize başvursunlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Ali MuratPolitikaTürkiyeDünyaSon Dakika

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