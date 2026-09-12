Leipzig'deki patlayıcılı İHA girişiminde GRU bağlantılı kişilerin izi bulundu - Son Dakika
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Leipzig'deki patlayıcılı İHA girişiminde GRU bağlantılı kişilerin izi bulundu

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Almanya'nın Leipzig/Halle Havalimanında 4 Ağustos'ta Ukrayna kargo uçağının bulunduğu bölümde bulunan patlayıcı yüklü İHA'ya ilişkin soruşturmada, düzeneğin Rus askeri istihbarat servisi (GRU) ile bağlantılı kişilerce yerleştirildiğine dair ciddi izler elde edildiği ileri sürüldü.

Almanya'nın Leipzig/Halle Havalimanında 4 Ağustos'ta Ukrayna kargo uçağının yer aldığı bölümde bulunan patlayıcı yüklü insansız hava aracının Rus askeri istihbarat servisi (GRU) ile bağlantı kişilerce yerleştirildiğine dair ciddi veriler elde edildiği ileri sürüldü.

Almanya'nın Leipzig/Halle Havalimanında patlayıcı yüklü İHA bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Alman Welt am Sonntag gazetesinin özel haberine göre Alman güvenlik birimleri, 4 Ağustos'ta Ukrayna kargo uçağının yer aldığı bölümde bulunan ve etkisiz hale getirilen patlayıcı yüklü İHA'nın Rus askeri istihbarat servisi (GRU) ile bağlantı kişilerce yerleştirildiğine dair ciddi izler elde etti. Buna göre söz konusu patlayıcı yüklü İHA'nın Leipzig/Halle Havalimanına ulaşması, Rusya vatandaşlığı da bulunan Belaruslu Andrei K. ile Rusya Askeri İstihbarat Servisi (GRU) ile bağlantılı olan Oleg L. tarafından organize edildi. Gazetenin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Oleg L. önce Berlin'e geldi, daha sonra Leipzig'e geçti. Oleg L., İHA'nın Leipzig Havalimanına ulaşmasından sonra Berlin'den Sırbistan'a, oradan da Rusya'ya geçti. İHA üzerinde yapılan parmak izi araştırmasında, patlayıcıların olduğu bir teneke kutuda ve İHA'yı kontrol etmek için bir ağaç üzerine yerleştirilmiş antende diğer şüpheli Belaruslu Andrei K.'nın DNA'sına rastlandı. Haberde söz konusu kişinin DNA izlerinin daha önce Finlandiya ve Litvanya'da kayıt altında olduğu ve Andrei K.'nın bu iki ülkede sabıkası bulunduğuna dikkat çekildi.

"Patlayıcılar Bulgaristan ve Sırbistan üzerinden getirildi"

Alman güvenlik birimlerinin İHA'ya yerleştirilen patlayıcıların kamyonla Bulgaristan ve Sırbistan üzerinden Almanya'ya getirildiğine dair ciddi verilere sahip olduğu da öne sürüldü. Güvenlik kaynaklarına göre patlayıcılar, kamyonların gizli bölmelerinde taşındı ve Almanya'ya getirildi, sonrasında saldırı girişimi öncesine kadar çok gizli şekilde saklandı.

Haberde yer verilen bir başka ayrıntıya göre güvenlik güçlerinin yaptığı analizde, patlayıcı yüklü İHA'daki düzeneğin infilak etmesi halinde büyük bir yıkıma yol açacağı, Leipzig/Halle Havalimanının bazı bölümlerini tamamen yok edeceği tespitine yer verildi.

Patlayıcı yüklü İHA, Almanya Rusya ilişkilerini daha da gerdi

Almanya ile Rusya arasından yeni bir gerilimin fitili ateşleyen gelişme, 4 Ağustos akşamında yaşandı. Leipzig/Halle Havalimanında Ukrayna'ya ait Antonov kargo uçağının bulunduğu bölgede patlayıcı yüklü bir İHA olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilmesinin ardından yapılan açıklamada, profesyonel bir hazırlık gerektirdiği belirtilen saldırı girişiminin, "uluslararası bir boyutu" olduğu belirtildi. Alman hükümeti Eylül ayı başında ise saldırı girişiminin arkasında Rusya'nın olduğunu duyurdu ve Bonn şehrindeki Rus Başkonsolosluğunun kapatılmasının da dahil olduğu bir dizi kararlarla söz konusu eyleme karşılık verildiğini bildirdi. Rusya da Almanya'nın bu hamlesine Rusya'nın farklı şehirlerindeki Goethe Enstitülerini kapatarak karşılık verdi.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Havacılık, Güvenlik, Politika, Ağustos, Almanya, Son Dakika

Son Dakika Politika Leipzig'deki patlayıcılı İHA girişiminde GRU bağlantılı kişilerin izi bulundu - Son Dakika

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