Letonya, Rusya ile ziyaret anlaşmasını feshetti - Son Dakika
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Letonya, Rusya ile ziyaret anlaşmasını feshetti

16.08.2022 20:32
Letonya, Rusya ile ziyaret anlaşmasını feshetti

Letonya, Rusya ile sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşların karşılıklı ziyaretlerini kolaylaştıran anlaşmayı feshetti.

Letonya, Rusya ile sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşların karşılıklı ziyaretlerini kolaylaştıran anlaşmayı feshetti.

Letonya Dışişleri Bakanlığı, Letonya ve Rusya arasında sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşların seyahatini kolaylaştırmak ve kültürel ve ekonomik bağları geliştirmek için Aralık 1994'te imzalanan karşılıklı ziyaret anlaşmasını feshettiğini duyurdu. Letonya, ayrıca vatandaşlarına Rusya'ya gitmemelerini tavsiye ederken, anlaşma ile sağlanan basitleştirilmiş vize prosedürünün artık mümkün olmadığını kaydetti.

Letonya parlamentosunda yapılan son toplantıda Rusya'nın teröre destek veren ülkeler kategorisine alınması, Rusya ve Belarus'a karşı yaptırımların arttırılması, Belarus ve Rusya vatandaşlarına vize kısıtlaması yönünde kararlar alınmış, aynı zamanda Ukrayna'ya da mali, askeri, insani ve diplomatik desteklerin alınması da yasalaşmıştı. - RİGA

YORUMLAR
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı Rinkevics'le ortak basın toplantısında konuştu: (2) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı Rinkevics'le ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Letonya, Aralık, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Letonya, Rusya ile ziyaret anlaşmasını feshetti - Son Dakika

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