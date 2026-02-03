Akçadağ\'ın turizm projeleri Bakan Ersoy\'a sunuldu

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Levent Vadisi Jeopark Projesi ile höyük alanında hayata geçirilmesi planlanan Mesire Alanı Projesi'ni anlattı.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Malatya Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde ilçenin turizm potansiyeline katkı sağlayacak projeleri sundu. Başkan Ulutaş, Akçadağ açısından büyük önem taşıyan Levent Vadisi Jeopark Projesi ile ilçe merkezinde bulunan höyük alanında hayata geçirilmesi planlanan Mesire Alanı Projesi hakkında Bakan Ersoy'a bilgi verdi. Görüşmede projelerin Akçadağ'ın turizmine ve sosyal yaşamına sağlayacağı katkılar ele alınırken, yapılması planlanan çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Akçadağ'ın geleceğine değer katacak projelerin yakından takip edileceğini ifade eden Başkan Ulutaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ederek, projelere verilecek destekler için teşekkür etti. - MALATYA