Akşener'in tartışmalı paylaşımı! Bütün liderler oradayken yalnızca İmamoğlu ve Yavaş'ı etiketledi - Son Dakika
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Akşener'in tartışmalı paylaşımı! Bütün liderler oradayken yalnızca İmamoğlu ve Yavaş'ı etiketledi

25.03.2023 11:04

Altılı Masa liderleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile beraber depremzedelerle iftar açtı. İYİ Parti lideri Meral Akşener herkesin bulunduğu fotoğrafta yalnızca İmamoğlu ve Yavaş'ı etiketledi. Bu durum sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmazken, bazı kişiler diğer liderlerin yok sayıldığını iddia ederek ses yükseltti.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş ile "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'yı ziyaret etti.

SADECE İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I ETİKETLEDİ

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Çevre Yolu civarında kurulan çadırda, depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen mevlit programına katıldı, depremzedelerle iftar yaptı. Akşener ise bütün liderlerin ve belediye başkanlarının olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. İYİ Parti lideri tweet'inde şu ifadeleri kullandı:

"Millet İttifakı Genel Başkanları olarak Sayın @ekrem_imamoglu ve Sayın @mansuryavas06 ile birlikte; Malatyalı vatandaşlarımızla iftar sofrasında buluştuk... Gönüllerimizi huzurla buluşturan mübarek Ramazan ayının; Ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Akşener'in paylaşımı tartışma yarattı! Bütün liderler karede, ama sadece İmamoğlu ve Yavaş'ı etiketledi

TARTIŞMA YARATTI

Akşener'in söz konusu paylaşımında sadece İmamoğlu ve Yavaş'ı etiketlemesi, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Birçok kişi diğer liderlerin yok sayıldığını öne sürdü.

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

Akşener'in paylaşımı tartışma yarattı! Bütün liderler karede, ama sadece İmamoğlu ve Yavaş'ı etiketledi
Akşener'in paylaşımı tartışma yarattı! Bütün liderler karede, ama sadece İmamoğlu ve Yavaş'ı etiketledi
Akşener'in paylaşımı tartışma yarattı! Bütün liderler karede, ama sadece İmamoğlu ve Yavaş'ı etiketledi
Akşener'in paylaşımı tartışma yarattı! Bütün liderler karede, ama sadece İmamoğlu ve Yavaş'ı etiketledi
Akşener'in paylaşımı tartışma yarattı! Bütün liderler karede, ama sadece İmamoğlu ve Yavaş'ı etiketledi
Akşener'in paylaşımı tartışma yarattı! Bütün liderler karede, ama sadece İmamoğlu ve Yavaş'ı etiketledi
Akşener'in paylaşımı tartışma yarattı! Bütün liderler karede, ama sadece İmamoğlu ve Yavaş'ı etiketledi
Akşener'in paylaşımı tartışma yarattı! Bütün liderler karede, ama sadece İmamoğlu ve Yavaş'ı etiketledi
YORUMLAR (4)
  • astragan: 7 cücelerin içinde imamoğlunun yerinde olsam en uca oturmazdım. yanındaki kim ki adını bilmediğimiz bir tip. hep kılıçdaroğlunun yanlışları.. Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
  • astragan: seçilmeden önce istanbul için kaybedilecek 1 dakika bile yok diye kıvranan böyük başkan yarın liderlerin üstüne 'biz niye en sonlarda oturuyoruz' diye Mansuru salarsa hiç şaşmam. Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
  • seçkin mert: Bu İmamoğlu ve mansur'u her gittiğiniz yere neden götürüyorsunuz.Bırakın biraz belediye başkanlığı yapsınlar,zira onların da vakti az kaldı. Cevap Yaz 43 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Akşener'in tartışmalı paylaşımı! Bütün liderler oradayken yalnızca İmamoğlu ve Yavaş'ı etiketledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener'in tartışmalı paylaşımı! Bütün liderler oradayken yalnızca İmamoğlu ve Yavaş'ı etiketledi - Son Dakika
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