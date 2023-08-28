Libya Başbakanı, Dışişleri Bakanı Najla el Manguş\'u İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile yaptığı gayrıresmi görüşme sonrası görevden aldı

Libya Başbakanı, Dışişleri Bakanı Najla el Manguş'un İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile yaptığı gayrıresmi görüşme sonrasında alınan tepkilerin ardından el Manguş'u görevden aldı. Bu görüşme, Trablus yönetiminin Filistin davasına destek verdiği ve İsrail'i tanımadığı bağlamında hassas bir konuyu gündeme getirdiği için ciddi bir tepkiyle karşılandı. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Manguş ile yaptığı görüşmeyi tarihi bir adım olarak nitelendirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin potansiyelini ele aldıklarını belirtti.

İsrail, Arap ve çoğunluğu Müslüman olan daha fazla ülke ile yakınlaşma hedefinde ve bu kapsamda Libya gibi petrol zengini ülkeleri de içeriyor. Ancak Libya, ülkenin üç farklı bölgesini temsil eden başkanlık konseyi tarafından, İsrail ile normalleşme çabalarının yasadışı olduğu açıklamasıyla karşılandı.

Libya Parlamentosu'ndaki Başkanlık Ofisi, Najla el Manguş'u vatana ihanetle suçlarken, Başbakan Abdül Hamid Dibeybe ise Dışişleri Bakanı hakkında soruşturma başlattı.

Eli Cohen, Manguş ile yaptığı görüşmeyi, Roma'da düzenlenen bir zirve sırasında tesadüfen gerçekleştirdiklerini ve bu vesileyle "iki ülke arasındaki ilişkilerin muazzam potansiyelini" konuştuklarını belirtti. Cohen, insani konular, tarım, su yönetimi ve Libya'daki Yahudi mirasının korunması gibi konuları ele aldıklarını açıkladı.

Öte yandan, Libya Dışişleri Bakanlığı, Manguş'un İsrailli temsilcilerle görüşmeyi reddettiğini ve yaşananın beklenmedik ve hazırlıksız bir karşılaşma olduğunu savunarak, herhangi bir konunun ele alınmadığını belirtti.

Görüşme haberinin ardından, başkent Trablus ve diğer bazı şehirlerde protesto eylemleri düzenlendi. Yollar kapatıldı, lastikler yakıldı ve eylemciler Filistin bayrakları sallayarak tepkilerini gösterdiler.

Libya, uzun yıllardır uluslararası tanınan geçici hükümeti ile doğudaki rakip yönetim arasındaki kaosun gölgesinde bulunuyor. İsrail'in Arap ve Müslüman ülkelerle diplomatik ilişkiler kurma çabaları, 2020'de başlayan Abraham Anlaşmaları ile ivme kazandı. Bugüne kadar BAE, Bahreyn, Sudan ve Fas gibi ülkelerle ilişkiler kuruldu.