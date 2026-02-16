Libya Genelkurmay Başkan Vekili Ankara\'da

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkan Vekili?Korgeneral Selahaddin Al-Namroush'u kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkan Vekili?Korgeneral Selahaddin Al-Namroush'u kabul etti. Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" denildi.
