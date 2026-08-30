Libya Genelkurmay Başkanı Türkiye'de
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Al-Namroush ile görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selahaddin Al-Namroush ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahında bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslar gerçekleştirmek üzere Ankara'da bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selahaddin Al-Namroush ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahında bir araya geldi.
Kaynak: İHA
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