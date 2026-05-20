Litvanya'da İHA Alarmı: Sığınak Uyarısı

20.05.2026 14:17
Litvanya, hava sahasını ihlal eden bir İHA nedeniyle sığınaklara gitmeleri için halka uyarı yaptı.

Litvanya ordusu, ülke hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracı (İHA) nedeniyle "hava tehlikesi" uyarısı yayınlayarak halka sığınaklara gitmeleri yönünde uyarıda bulundu. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Başbakan Inga Ruginiene sığınağa götürüldü, parlamento da tahliye edildi.

Baltık ülkesi Litvanya'nın Belarus sınırına yakın bölgelerinde İHA alarmı verildi. Litvanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Belarus'tan geldiği düşünülen bir insansız hava aracının sınır yakınlarında tespit edilmesinin ardından ülkenin bazı bölgelerinde "hava tehlikesi" uyarısı verildiği, NATO Baltık Hava Polisliği misyonunun aktif edildiği bildirildi. Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas yaptığı açıklamada, askeri uçakların tehdidi etkisiz hale getirmeye çalıştığını söyledi. Kaunas, "NATO Hava Polisliği misyonu aktif hale getirildi ve Litvanya hava sahasında tespit edilen bir insansız hava aracına müdahale ediliyor" ifadelerini kullandı.

Ordu tarafından yapılan acil durum duyurusunda, başkent Vilnius'ta halkın sığınaklara gitmeleri istendi. Duyuruda, "Derhal bir sığınağa ve güvenli bir yere gidin, sevdiklerinize dikkat edin" ifadeleri kullanıldı. Vilnius Havalimanı üzerindeki hava sahası da kapatıldı. Baltic News Service (BNS) ajansına göre Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Başbakan Inga Ruginiene sığınaklara götürüldü, Litvanya parlamentosu Seimas da tahliye edildi.

Bu, Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı topyekün işgalinden bu yana bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkenin başkentindeki sakinlerin ve siyasi liderlerin sığınaklara gitmesine yol açan ilk büyük alarm durumu oldu.

Litvanya, doğuda Rusya'nın müttefiki Belarus ve batıda Rusya'nın Kaliningrad özerk bölgesi ile sınır komşusu. - VILNIUS

Kaynak: İHA

